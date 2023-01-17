Жареные беляши дома, "как в киоске": кулинары поделились секретами уличной еды

Ароматные, сочные домашние беляши, которые напомнят по вкусу уличную еду из вашего любимого киоска – что может быть лучше, чтобы побаловать себя и близких.

Ингредиенты

Для теста:

Молоко – 500 мл

Мука пшеничная – 500 г

Яйца – 2 шт.

Сахар – 30 г

Дрожжи сухие – 10 г

Соль – по вкусу

Масло подсолнечное – 500 мл

Для начинки:

Мясной фарш – 500 г

Лук репчатый – 3 шт.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Пошаговое приготовление

В теплое молоко положите дрожжи, сахар, перемешайте и отставьте на 10 минут. Муку просейте, добавьте опару и яйца. Посолите и замесите рыхлое тесто. Накройте полотенцем и поставьте в теплое место подходить на 1 час.

Лук почистите, измельчите, добавьте в фарш, посолите, поперчите и перемешайте.

На посыпанной мукой поверхности раскатайте тесто толщиной 1,5 см, вырежьте кружочки диаметром 15 см. На тесто посередине положите столовую ложку фарша. Защипните его так, чтобы внутри осталось небольшое отверстие, в котором видна начинка. Изделие слегка прижмите рукой.

В глубокую сковороду налейте растительное масло и хорошо нагрейте. Положите в нее беляши отверстиями вниз. Жарьте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Приблизительно по 5 минут с каждой стороны. Выложите готовые беляши на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло.