Смартфони в Україні зненацька перемикають час: що це означає і як виправити ситуацію?

Чому на смартфонах змінюється час?

Цей процес називається GPS-спуфінгом - метод, що маніпулює GPS-сигналами і передає фальшиві дані про місцезнаходження. Завдяки цьому ворожі дрони, орієнтуючись на GPS, можуть втратити курс або повернутися назад. У той же час, смартфони, які покладаються на GPS для налаштування часу, іноді змінюють часовий пояс у зоні дії спуфінгу. Проте проблему легко вирішити самостійно.

Як вирішити проблему автоматичної зміни часу на iPhone?

Відкрийте “Налаштування”, перейдіть до розділу “Загальні” та виберіть “Дата та час”. У цьому меню вимкніть перемикач "Задавати автоматично" та вручну встановіть часовий пояс для Києва. Тепер iPhone не змінюватиме автоматично час, але при поїздках за кордон опцію потрібно знову ввімкнути.

Як виправити ситуацію автоматичної зміни часу на iPhone (фото: Mezha.Media)

Як уникнути автоматичного зміни часу на Android?

Зайдіть у “Налаштування”, виберіть “Спільне керування” та перейдіть до “Дата та час”. У різних моделей смартфонів розділи можуть трохи відрізнятися, але потрібні опції завжди є в меню "Дата та час". Наприклад, у Samsung можна окремо налаштувати часовий пояс через мережу або геолокацію: залиште увімкненою опцію “Автоматичний часовий пояс”, але вимкніть “Часовий пояс за місцем розташування”.

На пристроях Motorola, що використовують "чистий" Android, налаштування аналогічні.

Як виправити ситуацію автоматичної зміни часу на Android (фото: Mezha.Media)