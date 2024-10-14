6 важливих налаштувань, які потрібно зробити після покупки нового смартфона Samsung

Купили новий смартфон Samsung та хочете отримати від нього максимум? Перед початком користування пристроєм варто звернути увагу на кілька ключових налаштувань. Вони допоможуть вам не тільки підвищити продуктивність, але й забезпечити безпеку та зручність використання.

Про 6 важливих кроків, які варто зробити відразу після покупки, щоб налаштувати ваш смартфон якнайкраще, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт Technology Personalized , який спеціалізується на технологічній тематиці.

Перезначте бічну кнопку

Бічна кнопка на телефонах Galaxy підтримує дві дії: подвійне та тривале натискання. За замовчуванням перше використовується для відкриття додатка камери, а друге для пробудження Bixby.

Хоча дія камери досить корисна, те саме не відноситься до Bixby, оскільки йому не вистачає багатьох функцій, які ви отримуєте з його конкурентом, Google Assistant.

На щастя, обидва поводження бокової кнопки налаштовуються, тому ви можете змінити їх за своєю перевагою.

Як це зробити:

Відкрийте Налаштування

Перейдіть до “Додаткові функції” та “Бічна кнопка”

Потім виберіть перемикач поруч із дією, яку ви хочете призначити для кожної дії

Якщо вам потрібна велика гнучкість для дії натискання та утримання, ви можете використовувати модуль RegiStar Good Lock. Спочатку встановіть додаток Good Lock з Galaxy Store, потім знайдіть та встановіть модуль RegiStar.

Після цього відкрийте модуль у застосунку Good Lock. Виберіть дію натискання та утримання бічної клавіші у розширенні налаштувань, і тепер ви побачите ряд дій, які інакше недоступні для дії натискання та утримання в налаштуваннях. Виберіть перемикач поруч із вашою бажаною дією.

Зверніть увагу, що налаштування дії тут перевизначить налаштування "Натискання та утримування".

Перепризначення бічної кнопки (фото: Technology Personalized)

Перетворіть задню панель на кнопку

Це одна з функцій, що також використовує дію Back-Tap модуля RegiStar Good Lock. Простіше кажучи, ця опція перетворює задню частину вашого смартфона Galaxy на кнопку, яку ви можете натиснути двічі чи тричі, щоб виконати різні дії. У певному сенсі це схоже на функцію Back Tap від Apple на iPhone.

Налаштування дії Back-Tap на вашому пристрої Galaxy просте. Встановіть модуль RegiStart всередині додатка Good Lock, якщо ви ще цього не зробили, і виконайте такі дії:

Відкрийте RegiStar

Натисніть на дію Back-Tap у розділі "Налаштування" розширень

Увімкніть перемикач функції Back Tap, щоб увімкнути її

Тепер перейдіть до функції "Подвійне натискання" та виберіть дію, яку ви хочете їй призначити

Аналогічно зробіть те саме для Triple Tap

Поки ви перебуваєте на цій сторінці, ви можете налаштувати чутливість натискання. Ви також можете налаштувати умови, коли ви хочете призупинити дію Back-Tap, щоб вона не запускала призначені дії під час натискання.

Перетворіть задню панель на кнопку (фото: Technology Personalized)

Вимкніть жест швидкого доступу Samsung Wallet

Це простий жест скидання вгору, який ви можете виконати на головному екрані телефону та екрані блокування (навіть при вимкненому екрані), щоб отримати доступ до додатка Wallet.

Кроки, які вам необхідно виконати:

Відкрийте додаток Samsung Wallet

Перейдіть на вкладку “Все”, натисніть на значок шестерні у верхньому правому куті та виберіть “Налаштування”. Потім виберіть "Швидкий доступ"

На наступному екрані виберіть жест "Провести пальцем вгору"

Нарешті, вимкніть перемикачі поруч із пунктами "Екран блокування", "Головний екран" та "Вимкнути екран"

З відключеним жестом вам тепер доведеться відкривати Samsung Wallet, використовуючи його додаток. В якості альтернативи ви можете перепризначити одну з дій бічної кнопки, щоб відкрити цей застосунок.

Вимкніть жест швидкого доступу Samsung Wallet (фото: Technology Personalized)

Увімкніть захист батареї

Підтримка батареї телефону на рівні 100 відсотків весь час швидше за все скоротить термін її служби. На щастя, багато виробників смартфонів пропонують можливість обмежити зарядку понад певний рівень заряду, щоб запобігти перезарядці і максимально продовжити термін служби батареї.

Samsung також так робить. Однак ця функція не ввімкнена за замовчуванням, тому її потрібно увімкнути вручну. Ось як це зробити:

Відкрийте Налаштування

Перейдіть до розділу "Акумулятор"

Натисніть "Захист акумулятора"

На наступній сторінці увімкніть перемикач, щоб увімкнути функцію, та виберіть потрібний варіант

Рекомендовано використовувати Adaptive. При виборі цього варіанта заряджання акумулятора припиняється, коли він досягає 80 відсотків. Потім, залежно від вашого графіка сну, він відновлює зарядку і перемикається на Basic до того, як ви прокинетеся.

Отже, ви все одно можете отримати повністю заряджений акумулятор вранці, не знижуючи термін його служби.

Увімкніть захист батареї (фото: Technology Personalized)

Налаштуйте захищену папку

Secure Folder - це зручна функція на телефонах Samsung, яка надає вам приватне та зашифроване місце для зберігання всієї вашої конфіденційної інформації, від фотографій та відео до документів та додатків. Samsung використовує свою платформу безпеки Knox для шифрування всіх даних, що зберігаються у Secure Folder.

Якщо вам потрібно захистити документи або додатки на телефоні Samsung, ви можете налаштувати захищену папку таким чином:

Відкрийте Налаштування

Прокрутіть вниз та виберіть “Безпека та конфіденційність”

Виберіть “Додаткові параметри безпеки”

Натисніть "Захищена папка"

Натисніть кнопку "Продовжити" і натисніть ще раз, щоб надати всі дозволи. Вас можуть попросити увійти до системи за допомогою облікового запису Samsung, якщо ви ще цього не зробили

Зачекайте, доки пристрій створить захищену папку. Натисніть "Готово"

Потім виберіть метод захисту захищеної папки та налаштуйте його

Переконайтеся, що опцію “Дозволити скидання блокування” за допомогою облікового запису Samsung увімкнено. Це дозволить вам скинути блокування через обліковий запис Samsung, якщо ви його забудете.

Нарешті, додайте додатки, документи, фотографії або відео, які потрібно додати до захищеної папки.

Після налаштування ви побачите захищену папку як застосунок в панелі додатків. Натисніть на нього, щоб отримати доступ до нього. Опинившись усередині, ви можете додавати або видаляти елементи в папці, налаштувати її та змінювати інші параметри.

Налаштуйте захищену папку (фото: Technology Personalized)

Зробіть панель сповіщень доступною на головному екрані

Щоб отримати доступ до панелі повідомлень із головного екрана на телефонах Galaxy, потрібно провести пальцем вниз від верхньої частини дисплея.

Щоб увімкнути цю функцію, перейдіть до Налаштувань, а потім виберіть “Головний екран”. Прокрутіть вниз та увімкніть “Провести пальцем вниз для панелі сповіщень”.

Після цього ви зможете провести пальцем вниз із будь-якої точки головного екрана, щоб відкрити панель сповіщень.

Зробіть панель повідомлень доступною на головному екрані (фото: Technology Personalized)