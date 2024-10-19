Україні доводиться щомісяця винаходити нові РЕБ, - Times

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

Директор компанії Kvertus Сергій Скорин зазначив, що якщо в деяких західних країнах на створення нових технологій можуть піти роки, то в Україні інноваційні рішення доводиться розробляти за лічені тижні. Це необхідно для того, щоб оперативно реагувати на зміни у військових технологіях противника.

"В умовах війни нові технології мають з'являтися дуже швидко", - сказав він.

Одна із провідних розробок компанії, наземний робот, обладнаний унікальними антенами, які здатні глушити сигнали безпілотників у зоні радіусом до 300 метрів. Цей пристрій не лише знешкоджує дрони, але й може застосовуватися для евакуації поранених із зони бойових дій. Антенна система створює захисне поле у вигляді «куполу», блокуючи радіочастоти, а під час цілеспрямованого використання здатна вивести дрон з ладу на відстані до 10 кілометрів.

Ще одним інноваційним рішенням компанії стали рюкзаки типу "їжачок". Вони оснащені численними антенами, що працюють у різних частотних діапазонах для нейтралізації дронів. Ці пристрої здатні ефективно блокувати безпілотники на відстані кількох кілометрів. Розробки спрямовані на те, щоб підвищити рівень безпеки військових і зберегти їхні життя під час виконання завдань на лінії фронту.

The Times пише, що ці та інші технологічні новації надають українським військовим можливість ефективно протистояти ворожим безпілотникам, зберігаючи критично важливу перевагу в умовах безперервного технологічного протистояння з російськими силами.

Таким чином, українська промисловість і військові щодня стикаються з викликом розробляти нові рішення для подолання загроз на полі бою. Завдяки тісній співпраці між оборонними підприємствами та армійськими підрозділами, нові інновації з'являються надзвичайно швидко, що дозволяє українським силам випереджати противника та надійно захищати свої позиції.