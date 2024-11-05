Смартфоны в Украине неожиданно переключают время: что это значит и как исправить ситуацию?

Почему на смартфонах изменяется время?

Этот процесс называется GPS-спуфингом - метод, манипулирующий GPS-сигналами и передающий фальшивые данные о местонахождении. Благодаря этому вражеские дроны, ориентируясь на GPS, могут упустить курс или вернуться назад. В то же время смартфоны, которые полагаются на GPS для настройки времени, иногда меняют часовой пояс в зоне действия спуфинга. Проблему, однако, легко решить самостоятельно.

Как решить проблему автоматического изменения времени на iPhone?

Откройте “Настройки”, перейдите в раздел “Общие” и выберите “Дата и время”. В этом меню выключите переключатель "Задавать автоматически" и вручную установите часовой пояс для Киева. Теперь iPhone не будет менять автоматически время, но при поездках за границу опцию нужно снова включить.

Как исправить ситуацию автоматического изменения времени на iPhone (фото: Mezha.Media)

Как избежать автоматического изменения времени на Android?

Зайдите в “Настройки”, выберите “Общее управление” и выделите “Дата и время”. У разных моделей смартфонов разделы могут немного отличаться, но нужные опции всегда есть в меню "Дата и время". Например, в Samsung можно отдельно настроить часовой пояс через сеть или геолокацию: оставьте включенной опцию “Автоматический часовой пояс”, но выключите “Часовой пояс по местоположению”.

На устройствах Motorola, использующих "чистый" Android, настройки аналогичны.

Как исправить ситуацию автоматического изменения времени на Android (фото: Mezha.Media)