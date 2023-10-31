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Смартфони Samsung отримають оновлення Android 14. Перевірте, чи є серед них ваш

Вівторок 31 жовтня 2023 21:18
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Смартфони Samsung отримають оновлення Android 14. Перевірте, чи є серед них ваш Samsung оновить до Android 14 багато смартфонів (ілюстративне фото: Pexels)
Автор: Павло Колеснік

Samsung офіційно оголосила про початок процесу оновлення програмного забезпечення флагманів Galaxy S23 до Android 14. Крім цього, компанія розкрила, які інші моделі смартфонів також отримають нову версію операційної системи Google, і важливо відзначити, що це не обмежується тільки флагманськими пристроями.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) зі посиланням на прес-службу компанії Samsung.

Якщо користувачі оновлюються з бета-версії, обсяг завантаження становитиме близько 300 МБ, тоді як для оновлення з Android 13 потрібно завантажити близько 3 ГБ файлів. Апдейт буде поширюватися поступово, тому, якщо воно поки що недоступне, доведеться трохи зачекати.

На даний момент нова версія One UI доступна тільки для флагманських пристроїв 2023, в той час як для Galaxy S22 вона знаходиться на стадії тестування. Однак опублікована стаття від Samsung розкриває, які інші смартфони також будуть оновлені в майбутньому. Йдеться про наступні моделі:

Samsung Galaxy S:

  • Samsung Galaxy S23
  • Samsung Galaxy S22
  • Samsung Galaxy S21
  • Samsung Galaxy S20

Линейки Fold и Flip:

  • Samsung Galaxy Z Fold 5
  • Samsung Galaxy Z Fold 4
  • Samsung Galaxy Z Fold 3
  • Samsung Galaxy Z Fold 2
  • Samsung Galaxy Z Flip 5
  • Samsung Galaxy Z Flip 4
  • Samsung Galaxy Z Flip 3
  • Samsung Galaxy Z Flip 5G
  • Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Note:

  • Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy A:

  • Samsung Galaxy A54
  • Samsung Galaxy A53
  • Samsung Galaxy A34
  • Samsung Galaxy A33

З опису видно, що воно буде доступне для пристроїв з One UI 6 та пізнішими версіями.

Слід зазначити, що це не повний перелік пристроїв, і в ньому не згадані деякі моделі лінійок Galaxy M та Galaxy F.

Дивно, що в списку є моделі з лінійок Galaxy S20 і Note 20, враховуючи, що вони були випущені в 2020 році і вже отримали обіцяні три оновлення Android.

Раніше ми писали, що Samsung випустила ретро-версію Galaxy Z Flip5 у стилі "розкладачки" 2003 року.

А ще ви можете почитати про найбюджетніші смартфони Samsung лінійки A.

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