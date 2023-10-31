Смартфони Samsung отримають оновлення Android 14. Перевірте, чи є серед них ваш

Samsung офіційно оголосила про початок процесу оновлення програмного забезпечення флагманів Galaxy S23 до Android 14. Крім цього, компанія розкрила, які інші моделі смартфонів також отримають нову версію операційної системи Google, і важливо відзначити, що це не обмежується тільки флагманськими пристроями.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) зі посиланням на прес-службу компанії Samsung .

Якщо користувачі оновлюються з бета-версії, обсяг завантаження становитиме близько 300 МБ, тоді як для оновлення з Android 13 потрібно завантажити близько 3 ГБ файлів. Апдейт буде поширюватися поступово, тому, якщо воно поки що недоступне, доведеться трохи зачекати.

На даний момент нова версія One UI доступна тільки для флагманських пристроїв 2023, в той час як для Galaxy S22 вона знаходиться на стадії тестування. Однак опублікована стаття від Samsung розкриває, які інші смартфони також будуть оновлені в майбутньому. Йдеться про наступні моделі:

Samsung Galaxy S:

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S20

Линейки Fold и Flip:

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy Note:

Samsung Galaxy Note 20

Samsung Galaxy A:

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A34

Samsung Galaxy A33

З опису видно, що воно буде доступне для пристроїв з One UI 6 та пізнішими версіями.

Слід зазначити, що це не повний перелік пристроїв, і в ньому не згадані деякі моделі лінійок Galaxy M та Galaxy F.

Дивно, що в списку є моделі з лінійок Galaxy S20 і Note 20, враховуючи, що вони були випущені в 2020 році і вже отримали обіцяні три оновлення Android.