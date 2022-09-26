UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Смакота з фаршу та капусти, краща за голубці: просто змішайте все

Скріншот: Як приготувати смакоту з фаршу й капусти
Автор: Світлана Мащенко

Не знаєте чим ситним і смачненьким побалувати родину, а котлети вже приїлися? Пропонуємо вам змішати фарш з капустою і протушити все це на сковорідці

Рецептом поділилася відома українська кулінарна блогерка Alina FooDee.

Складники:

  • Фарш - 500-600 г
  • Цибуля - 1 шт.
  • Морква - 1 шт.
  • Капуста - 300 г
  • Сіль, чорний мелений перець - до смаку
  • Томатний соус - 500 г
  • Лавровий лист - 1 шт.

Покрокове приготування

Натріть моркву на великій тертці. Дрібно наріжте цибулю. Нашаткуйте капусту.

Обсмажте цибулю до прозорості, додайте моркву, потім капусту. Обсмажте 15 хвилин (мінути) до м'якості капусти.

Додайте овочі до фаршу. Посоліть та поперчіть. Сформуйте котлети та обсмажте їх з обох боків.

Залийте томатним соусом, покладіть лавровий лист. Накрийте кришкою та тушіть 15-20 хвилин.

Раніше ми писали, як вдома приготувати чебуреки "як на морі".

Також читайте, як приготувати смачні смажені пиріжки на картопляному відварі.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецептРецепти