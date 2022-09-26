Смакота з фаршу та капусти, краща за голубці: просто змішайте все

Не знаєте чим ситним і смачненьким побалувати родину, а котлети вже приїлися? Пропонуємо вам змішати фарш з капустою і протушити все це на сковорідці
Рецептом поділилася відома українська кулінарна блогерка Alina FooDee.
Натріть моркву на великій тертці. Дрібно наріжте цибулю. Нашаткуйте капусту.
Обсмажте цибулю до прозорості, додайте моркву, потім капусту. Обсмажте 15 хвилин (мінути) до м'якості капусти.
Додайте овочі до фаршу. Посоліть та поперчіть. Сформуйте котлети та обсмажте їх з обох боків.
Залийте томатним соусом, покладіть лавровий лист. Накрийте кришкою та тушіть 15-20 хвилин.
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