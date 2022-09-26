Вкуснятина из фарша и капусты, лучше голубцов: просто смешайте все

Не знаете чем сытным и вкусным побаловать семью, а котлеты уже приелись? Предлагаем вам смешать фарш с капустой и протушить все это на сковороде.
Рецептом поделилась известная украинская кулинарная блоггер Alina FooDee.
Натрите морковь на большой терке. Мелко нарежьте лук. Нашинкуйте капусту.
Обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и капусту. Обжарьте 15 минут (минут) до мягкости капусты.
Добавьте овощи в фарш. Посолите и поперчите. Сформируйте котлеты и обжарьте их с обеих сторон.
Залейте томатным соусом, положите лавровый лист. Накройте крышкой и тушите 15-20 минут.
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