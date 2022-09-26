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Чебуреки вдома "як на морі": важливі правила приготування шедевру

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Понеділок 26 вересня 2022 09:44
Чебуреки вдома "як на морі": важливі правила приготування шедевру Скріншот: Готовий чебурек дуже апетитний
Автор: Світлана Мащенко

Смажені соковиті пухирчаті чебуреки - чи це не мрія? Пропонуємо приготувати чебуреки вдома, як "на морі" - ті самі, що глашатаї продають на пляжах.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі КІІТ.

Складники

Для тіста:

  • Вода (тепла) - 250 мл
  • Борошно - 500 г
  • Сіль - 1 ч. л.

Для м'ясної начинки:

  • М'ясо - 300 г (телятина+свинина) або соєвий фарш (для веганів)
  • Цибуля - 1 шт.
  • Сіль - 1 ч. л.
  • Перець - до смаку
  • Холодна вода - на око

Для овочевої начинки:

  • Огірок - 1 шт.
  • Помідор - 1 шт.
  • Солодкий перець - 1 шт.
  • Сир - до смаку
  • Перець - до смаку

Олія для смаження - 400 мл

Важливі правила чебуреків:

  1. Тісто має бути еластичним, але не занадто м'яким, бо рватиметься під час смаження.
  2. Начинки багато не додавайте, це не беляші.
  3. Обов'язково змітайте залишки борошна перед смаженням, бо воно горітиме.
  4. Добре защипуйте краї, щоб начинка не витікала і не шкварчала.
  5. Вбирайте залишки олії на паперові рушники.

Покрокове приготування

Додайте в ємність для замішування тіста теплу фільтровану воду, сіль і борошно.

Борошно додаємо поступово, трьома частинами. Вимішуємо м'яке еластичне тісто, з яким буде зручно працювати. Накрийте тісто і поставте його віпочити.

Змішайте фарш з цибулею, додайте сіль, перець. Додайте трохи води, начинка має бути пюреподібною.

Приготуйте овочеву начинку. Наріжте огірок, помідор, перець кубиком. Додайте перець і трохи сиру (солити треба безпосередньо при начинюванні, бо потече).

Поділіть тісто на частини і розкачайте кожну тоненько. Налийте олію на пательню і добре розігрійте. Покладіть начинку на тісто, притисніть краї.

Обсмажуйте до золотистої скоринки з обох боків.

Смачного!

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