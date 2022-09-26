Чебуреки вдома "як на морі": важливі правила приготування шедевру
Смажені соковиті пухирчаті чебуреки - чи це не мрія? Пропонуємо приготувати чебуреки вдома, як "на морі" - ті самі, що глашатаї продають на пляжах.
Рецептом поділилися на YouTube-каналі КІІТ.
Складники
Для тіста:
- Вода (тепла) - 250 мл
- Борошно - 500 г
- Сіль - 1 ч. л.
Для м'ясної начинки:
- М'ясо - 300 г (телятина+свинина) або соєвий фарш (для веганів)
- Цибуля - 1 шт.
- Сіль - 1 ч. л.
- Перець - до смаку
- Холодна вода - на око
Для овочевої начинки:
- Огірок - 1 шт.
- Помідор - 1 шт.
- Солодкий перець - 1 шт.
- Сир - до смаку
- Перець - до смаку
Олія для смаження - 400 мл
Важливі правила чебуреків:
- Тісто має бути еластичним, але не занадто м'яким, бо рватиметься під час смаження.
- Начинки багато не додавайте, це не беляші.
- Обов'язково змітайте залишки борошна перед смаженням, бо воно горітиме.
- Добре защипуйте краї, щоб начинка не витікала і не шкварчала.
- Вбирайте залишки олії на паперові рушники.
Покрокове приготування
Додайте в ємність для замішування тіста теплу фільтровану воду, сіль і борошно.
Борошно додаємо поступово, трьома частинами. Вимішуємо м'яке еластичне тісто, з яким буде зручно працювати. Накрийте тісто і поставте його віпочити.
Змішайте фарш з цибулею, додайте сіль, перець. Додайте трохи води, начинка має бути пюреподібною.
Приготуйте овочеву начинку. Наріжте огірок, помідор, перець кубиком. Додайте перець і трохи сиру (солити треба безпосередньо при начинюванні, бо потече).
Поділіть тісто на частини і розкачайте кожну тоненько. Налийте олію на пательню і добре розігрійте. Покладіть начинку на тісто, притисніть краї.
Обсмажуйте до золотистої скоринки з обох боків.
Смачного!
Раніше ми писали, як приготувати ніжні зрази, які не розвалюються.
Також читайте про рецепт смачного печінкового торту з "секретом".