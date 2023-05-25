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Смак літа. Скільки коштує полуниця у Києві: огляд цін

Скільки коштує полуниця у Києві (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Ціни на полуницю у Києві ще минулого тижня дуже "кусалися", бо продавали тепличні ягоди. Цього тижня вже стартував продаж улюбленого літнього продукту з відкритого ґрунту.

Скільки зараз коштує полуниця у супермаркетах та на ринках Києва - читайте у матеріалі Styler.

Скільки коштує полуниця у супермаркетах столиці

Зазначимо, що цього року сезон реалізації цієї ягоди з відкритого ґрунту дещо затримався через холодну весну. Так, за аналогічний період минулого року вже практично всі регіони України розпочали реалізацію полуниці. Ціни того року були на 25% нижчими.

Так, цього тижня ціна полуниць у супермаркетах Києва стартує від 79,9 гривень. Наприклад, за такою ціною її можна купити у магазині Varus.

Ціна полуниці Varus

У Novus за кілограм ягоди просять 150 гривень, а у Сільпо - 159 гривень.

Ціна полуниці у Novus

Ціна полуниці у Сільпо

Ціна полуниці у АТБ

Але у деяких маркетах ціни на полуницю досі вдвічі, а то й утричі перевищують ринкові.

Скільки коштує полуниця на базарах Києва

На ринках та щотижневих ярмарках столиці ягоду можна купити за більш демократичними цінами. Ба більше, вибір ягід дуже великий - від великих до середніх.

Ціна полуниці стартує від 95 гривень та закінчується 125 гривнями за кілограм.

Також на розкладках біля метро мешканці столиці бачили полуницю та по 90 гривень за кілограм.

Ціни на полуницю на щотижневому ярмарку у Києві (фото: РБК-Україна)

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