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Вкус лета. Сколько стоит клубника в Киеве: обзор цен

Сколько стоит клубника в Киеве (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Цены на клубнику в Киеве еще на прошлой неделе очень "кусались", так как продавали тепличные ягоды. На этой неделе уже стартовали продажи любимого летнего продукта из открытого грунта.

Сколько сейчас стоит клубника в супермаркетах и на рынках Киева - читайте в материале Styler.

Сколько стоит клубника в супермаркетах столицы

Отметим, что в текущем году сезон реализации этой ягоды с открытой почвы несколько задержался из-за холодной весны. Так, в аналогичный период прошлого года уже практически все регионы Украины приступили к реализации клубники. Цены в том году были на 25% ниже.

Так, на этой неделе цена клубники в супермаркетах Киева стартует от 79,9 гривен. Например, по такой цене ее можно купить в магазине Varus.

Цена клубники в Varus

В Novus за килограмм ягоды просят 150 гривен, а в Сильпо 159 гривен.

Цена клубники в Novus

Цена клубники в Сильпо

Цена клубники в АТБ

Но в некоторых маркетах цены на клубнику до сих пор вдвое, а то и втрое превышают рыночные.

Сколько стоит клубника на базарах Киева

На рынках и еженедельных ярмарках столицы ягоду можно купить по более демократичным ценам. К тому же, выбор ягод очень большой - от крупных, до средних.

Цена стартует от 95 гривен и заканчивается 125 гривнами за килограмм. Также на раскладках у метро жители столицы видели клубнику и по 90 гривен за килограмм.

Цены на клубнику на еженедельной ярмарке в Киеве (фото: РБК-Украина)

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