На смак, як ананас: про ці незвичайні сорти полуниці мало хто знає
Усі звикли, що полуниця червоного кольору. Однак, виявляється є ще маловідомі сорти ягоди, які білого кольору та вражають своїм смаком
Про це пише Telegram-канал Дача. Сад. Город.
Популярні сорти білої полуниці
Пайнбері
Цей сорт ще називають "Ананасною полуницею". Все через незвичайний присмак ананаса.
Білий Швед
Такий сорт полуниці має великі плоди з легкою кислинкою.
Анабланка
Ягоди абсолютно білі з червоним насінням, мають незвичайний смак з ананасовими нотками. До того ж мають ніжну структуру м'якоті.
Жовте диво
Невибагливий сорт садової суниці з жовтими солодкими плодами. За сезон можна отримати до 1000 ягід з одного куща.
Білий Лебідь
Сорт виведений японцями, які вклали в нього багато позитивних якостей: високу врожайність та приємний смак.
Переваги білої полуниці
Ягода може мати будь-яку форму - конічну, витягнуту або округлу.
До переваг основних білих сортів відносять:
- Відсутність білка, який відповідає за червоний колір ягід. Саме він є сильним алергеном. Тому білу полуницю можна давати навіть дітям і алергікам;
- Особливість ягід - їх смак. Освіжаючий, з ананасовим або суничним присмаком;
- Невибагливість - рослинам не потрібен особливий догляд;
- Стійкість до ряду захворювань.
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