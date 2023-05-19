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На смак, як ананас: про ці незвичайні сорти полуниці мало хто знає

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П'ятниця 19 травня 2023 13:12
На смак, як ананас: про ці незвичайні сорти полуниці мало хто знає Що відомо про білу полуницю (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Усі звикли, що полуниця червоного кольору. Однак, виявляється є ще маловідомі сорти ягоди, які білого кольору та вражають своїм смаком

Про це пише Telegram-канал Дача. Сад. Город.

Популярні сорти білої полуниці

Пайнбері

Цей сорт ще називають "Ананасною полуницею". Все через незвичайний присмак ананаса.

Білий Швед

Такий сорт полуниці має великі плоди з легкою кислинкою.

Анабланка

Ягоди абсолютно білі з червоним насінням, мають незвичайний смак з ананасовими нотками. До того ж мають ніжну структуру м'якоті.

Жовте диво

Невибагливий сорт садової суниці з жовтими солодкими плодами. За сезон можна отримати до 1000 ягід з одного куща.

Білий Лебідь

Сорт виведений японцями, які вклали в нього багато позитивних якостей: високу врожайність та приємний смак.

Переваги білої полуниці

Ягода може мати будь-яку форму - конічну, витягнуту або округлу.

До переваг основних білих сортів відносять:

  • Відсутність білка, який відповідає за червоний колір ягід. Саме він є сильним алергеном. Тому білу полуницю можна давати навіть дітям і алергікам;
  • Особливість ягід - їх смак. Освіжаючий, з ананасовим або суничним присмаком;
  • Невибагливість - рослинам не потрібен особливий догляд;
  • Стійкість до ряду захворювань.

Раніше ми повідомляли, як отримати великий урожай на маленькій ділянці землі.

Також ми писали, які кімнатні рослини можна виносити на вулицю, і коли це робити.

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