На смак, як ананас: про ці незвичайні сорти полуниці мало хто знає

Усі звикли, що полуниця червоного кольору. Однак, виявляється є ще маловідомі сорти ягоди, які білого кольору та вражають своїм смаком

Про це пише Telegram -канал Дача. Сад. Город.

Популярні сорти білої полуниці

Пайнбері

Цей сорт ще називають "Ананасною полуницею". Все через незвичайний присмак ананаса.

Білий Швед

Такий сорт полуниці має великі плоди з легкою кислинкою.

Анабланка

Ягоди абсолютно білі з червоним насінням, мають незвичайний смак з ананасовими нотками. До того ж мають ніжну структуру м'якоті.

Жовте диво

Невибагливий сорт садової суниці з жовтими солодкими плодами. За сезон можна отримати до 1000 ягід з одного куща.

Білий Лебідь

Сорт виведений японцями, які вклали в нього багато позитивних якостей: високу врожайність та приємний смак.

Переваги білої полуниці

Ягода може мати будь-яку форму - конічну, витягнуту або округлу.

До переваг основних білих сортів відносять: