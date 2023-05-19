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На вкус, как ананас: об этих необычных сортах клубники мало кто знает

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Пятница 19 мая 2023 13:12
На вкус, как ананас: об этих необычных сортах клубники мало кто знает Что известно о белой клубнике (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Все привыкли, что клубника красного цвета. Однако, оказывается есть еще малоизвестные сорта ягоды, которые белого цвета и поражают своим вкусом

Об этом пишет Telegram-канал Дача. Сад. Город.

Популярные сорта белой клубники

Пайнбери

Этот сорт еще называют "Ананасной клубникой". Все из-за необычного привкуса ананаса.

Белый Швед

Такой сорт клубники имеет большие плоды с легкой кислинкой.

Анабланка

Ягоды абсолютно белые с красными семенами, имеют необычный вкус с ананасовыми нотками. К тому же, имеют нежную структуру мякоти.

Желтое чудо

Неприхотливый сорт садовой земляники с желтыми сладкими плодами. За сезон можно получить до 1000 ягод из одного куста.

Белый Лебедь

Сорт выведен японцами, которые вложили в него много положительных качеств: высокую урожайность и приятный вкус.

Преимущества белой клубники

Ягода может иметь любую форму - коническую, вытянутую или округлую.

К преимуществам основных белых сортов относятся:

  • Отсутствие белка, отвечающего за красный цвет ягод. Именно он является мощным аллергеном. Поэтому белую клубнику можно давать даже детям и аллергикам;
  • Особенность ягод - их вкус. Освежающий, с ананасовым или земляничным привкусом;
  • Неприхотливость - растениям не нужен особый уход;
  • Устойчивость к ряду заболеваний.

Раньше мы сообщали, как получить большой урожай на маленьком участке земли.

Также мы писали, какие комнатные растения можно выносить на улицу и когда это делать.

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