Смак з дитинства до зимового свята: рецепт легендарного десерту "Бите скло"

Желе "Бите скло" - надзвичайно популярний десерт, який відомий багатьом з дитинства. Такий смаколик стане чудовим солодким доповненням до святкового столу.
Про те, як приготувати десерт "Бите скло", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Смаколики Юлі".
Для того, щоб приготувати десерт "Бите скло", знадобляться такі продукти:
Приготування десерту "Бите скло" надзвичайно просте. Для цього потрібно приготувати желе різних кольорів.
Попри пропорції на упаковці до желе, рекомендується використовувати менше води, ніж зазначено - тоді желе буде більш щільним та насиченим за кольором. Для зручності можна використовувати одноразовий посуд для запікання або силіконові форми для випічки.
Або ж можна застелити тарілки харчовою плівкою, проте в цьому випадку порошок для желе необхідно розвести 250 мл води в іншому посуді. Коли желе охолоне за кімнатної температури, помістіть його в холодильник до повного застигання. Потім желе необхідно нарізати на невеликі кубики.
Як готувати желе для "Битого скла" (скриншот / Смаколики Юлі)
Після цього в невеликій мисці або чашці розчиніть желатин, заливши його 60 мл води. Рідина повинна бути кімнатної температури. Ретельно перемішайте суміш та залиште желатин до набухання.
Тим часом в глибокій посудині просійте до сметани цукрову пудру. Також додайте ванільний цукор або екстракт для аромату. Ретельно перемішайте суміш до однорідної консистенції.
Потім желатин необхідно розтопити на паровій бані або в мікрохвильовці. Зачекайте, коли желатин охолоне, проте залишиться рідким - тільки тоді його можна вливати в сметану. Інакше від гарячого желатину молочний продукт може розшаруватися.
Перемішайте желе зі сметанковою масою та розкладіть по стаканах або силіконових формах. Також в десерт можна додати шматочки фруктів або подрібнені в крихту крекери, щоб збагатити смак солодощів.
Накрийте посуд з десертом харчовою плівкою та поставте холодильник до повного застигання. Чим більший посуд для желе - тим більше знадобиться часу для застигання. Перед подачею десерту "Бите скло" желе можна додатково прикрасити шматочками мандаринів.
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