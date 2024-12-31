Смак з дитинства до зимового свята: рецепт легендарного десерту "Бите скло"

Що потрібно для десерту "Бите скло"

Для того, щоб приготувати десерт "Бите скло", знадобляться такі продукти:

желе - 3 пакетики (різних кольорів)

желатин - 10 г

сметана (або йогурт) - 500 г

вода - 810 мл

цукрова пудра - 2-3 ст. л.

ванільний цукор - щіпка

Як готувати десерт "Бите скло"

Приготування десерту "Бите скло" надзвичайно просте. Для цього потрібно приготувати желе різних кольорів.

Попри пропорції на упаковці до желе, рекомендується використовувати менше води, ніж зазначено - тоді желе буде більш щільним та насиченим за кольором. Для зручності можна використовувати одноразовий посуд для запікання або силіконові форми для випічки.

Або ж можна застелити тарілки харчовою плівкою, проте в цьому випадку порошок для желе необхідно розвести 250 мл води в іншому посуді. Коли желе охолоне за кімнатної температури, помістіть його в холодильник до повного застигання. Потім желе необхідно нарізати на невеликі кубики.

Як готувати желе для "Битого скла" (скриншот / Смаколики Юлі)

Після цього в невеликій мисці або чашці розчиніть желатин, заливши його 60 мл води. Рідина повинна бути кімнатної температури. Ретельно перемішайте суміш та залиште желатин до набухання.

Тим часом в глибокій посудині просійте до сметани цукрову пудру. Також додайте ванільний цукор або екстракт для аромату. Ретельно перемішайте суміш до однорідної консистенції.

Потім желатин необхідно розтопити на паровій бані або в мікрохвильовці. Зачекайте, коли желатин охолоне, проте залишиться рідким - тільки тоді його можна вливати в сметану. Інакше від гарячого желатину молочний продукт може розшаруватися.

Перемішайте желе зі сметанковою масою та розкладіть по стаканах або силіконових формах. Також в десерт можна додати шматочки фруктів або подрібнені в крихту крекери, щоб збагатити смак солодощів.

Накрийте посуд з десертом харчовою плівкою та поставте холодильник до повного застигання. Чим більший посуд для желе - тим більше знадобиться часу для застигання. Перед подачею десерту "Бите скло" желе можна додатково прикрасити шматочками мандаринів.