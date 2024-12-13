Солодощі до Нового року: три рецепти смаколиків від Ектора

Зимові свята - час, коли хочеться не лише дарувати подарунки, а й пригощати рідних і друзів смачними домашніми солодощами. Щоб створити атмосферу тепла і затишку, спробуйте приготувати святкову випічку та цукерки, які не тільки прикрасять святковий стіл, а й принесуть радість гостям.

Про те, які смаколики можна приготувати на зимові свята, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на офіційну Instagram-сторінку Ектора Хіменеса-Браво.

Печиво з апельсиновими цукатами

Печиво з апельсиновими цукатами (скриншот / instagram.com/hectorjimenezbravo)

Для того, щоб приготувати печиво з апельсиновими цукатами, потрібні такі інгредієнти:

борошно - 170 г

масло - 80 г

яйце - 1 шт.

цукор - 65 г

апельсини - 2 шт.

чорний шоколад - 150 г

Як готувати печиво з апельсиновими цукатами

Щоб приготувати печиво з апельсиновими цукатами, розігрійте масло та змішайте його з 50 г цукру та яйцем до однорідної консистенції.

Поступово всипте борошно та замісіть тісто. Загорніть масу в харчову плівку та покладіть в холодильник на 30-40 хвилин.

Тим часом, щоб приготувати цукати, помийте та наріжте апельсини тонкими кружальцями. Спершу викладіть їх на пательню в один шар та присипте рештою цукру.

Протушкуйте апельсини на слабкому вогні, доки скибки не змінять колір. Перекладіть апельсини на застелене пергаментом деко та поставте в розігріту до 170 градусів в духовку на 5-10 хвилин. Цукати мають підсушитися.

Розкачайте тісто на тонкий пласт і вирішити кружальця розміром як скибка апельсина. Викладіть на тісто по кружальцю апельсина.

Перекладіть печиво на застелене пергаментом деко та випікайте до золотистого кольору за температури 170-180 градусів.

Розтопіть шоколад в мікрохвильовці або на паровій бані, занурте охолоджене печиво одним боком шоколад. Зачекайте, доки маса застигне - і можна пригощатися.

Рафаелло в шоколаді

Рафаелло в шоколаді (скриншот / instagram.com/hectorjimenezbravo)

Щоб приготувати рафаелло в шоколаді, необхідні ці продукти:

молочний шоколад - 240 г

кокосова стружка - 220 г

згущене молоко - 1 банка

мигдаль - 50 г

Як готувати рафаелло в шоколаді

Щоб приготувати рафаелло в шоколаді, змішайте 200 г кокосової стружки та згущене молоко. Сформуйте кульки, поклавши всередину по одному мигдалю.

Поставте цукерки в морозилку на 10 хвилин, тим часом розтопіть шоколад. Полийте теплим рідким шоколадом охолоджені цукерки, а потім присипте рештою кокосової стружки.

Торт “Пташине молоко”

Торт “Пташине молоко” (скриншот / YouTube)

Для приготування торта “Пташине молоко”, знадобляться наступні продукти:

вода - 80 г

цукор - 170 г

молоко або вершки - 2-3 ст. л.

ванільний цукор - 8 г

масло - 130 г

яєчні білки - 3 шт.

згущене молоко - 60 г і 1 ст. л.

какао-порошок - 1 ст. л.

сік лимону - 1 ч. л.

агар-агар - 8 г

Як готувати торт “Пташине молоко”

Для приготування смачного десерту, підігрійте 100 г масла, щоб воно стало м'яким. Влийте до масла 60 г згущеного молока та збивайте масу протягом 5-6 хвилин, на високих обертах міксера.

В окремому посуді збийте лимонний сік та білки до пухкої білої маси. Тим часом в невеликій каструлі з товстими стінками змішайте агар-агар зі звичайним та ванільним цукром, влийте воду та поставте посуд на вогонь.

Помішуючи, доведіть суміш до температури близько 110 градусів, щоб маса тягнулася, наче павутинка. Гарячий сироп поступово влийте до збитих вершків, продовжуючи збивати масу до стійких густих піків.

Потім додайте збите масло зі згущеним молоком, перемішайте інгредієнти лопаткою. Помістіть масу в форму для торта та залиште в холодильнику на 6-9 годин.

Приготуйте глазур для подачі. Змішайте решту масла та згущеного молока, додайте какао-порошок та вершки. Підігрійте масу до загустіння, потім охолодіть та полийте готове суфле.