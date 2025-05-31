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Смак дитинства: рецепт сирної запіканки з простих інгредієнтів

Рецепт смачної сирної запіканки, яка сподобається кожному (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Ароматна, ніжна й апетитна сирна запіканка ніколи не втратить своєї популярності. І не дивно, адже це ідеальний варіант для сніданку чи обіду. До того ж її легко та швидко можна приготувати вдома.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал відомої фуд-блогерки Лілії Цвіт.

Список інгредієнтів

Інгредієнти на форму 20/30 см:

  • кисломолочний сир - 700 г
  • цукор - 150 г
  • крохмаль кукурудзяний - 50 г
  • яйця - 5 шт.
  • сметана - 200 г
  • ванільний цукор - 10 г
  • дрібка солі

Для змащування форми:

  • масло - 20 г
  • манка - 1,5 ст.л

Легкий рецепт приготування

Спочатку сир потрібно збити блендером, потім додаємо жовтки, сіль, цукор, ванільний цукор і сметану. Знову збиваємо це все блендером до однорідної пишної маси.

Наприкінці потрібно додати до маси крохмаль і знову все перемішати. Окремо потрібно збити білки і додати їх до сирної маси.

Форму для запікання потрібно змастити маслом і посипаємо манкою, але це робити не обов'язково. Виливаємо масу у форму, розрівнюємо і запікаємо при 180 градусах 50 хвилин.

Рецепт сирної запіканки (фото: кадр з відео)

 

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