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Вкус детства: рецепт творожной запеканки из простых ингредиентов

Рецепт вкусной творожной запеканки, которая понравится каждому (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Ароматная, нежная и аппетитная творожная запеканка никогда не потеряет своей популярности. И неудивительно, ведь это идеальный вариант для завтрака или обеда. К тому же ее легко и быстро можно приготовить дома.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал известного фуд-блогера Лилии Цвит.

Список ингредиентов

Ингредиенты на форму 20/30 см:

  • творог - 700 г
  • сахар - 150 г
  • крахмал кукурузный - 50 г
  • яйца - 5 шт.
  • сметана - 200 г
  • ванильный сахар - 10 г
  • щепотка соли

Для смазывания формы:

  • масло - 20 г
  • манка - 1,5 ст.л

Легкий рецепт приготовления

Сначала творог нужно взбить блендером, затем добавляем желтки, соль, сахар, ванильный сахар и сметану. Снова взбиваем это все блендером до однородной пышной массы.

В конце нужно добавить к массе крахмал и снова все перемешать. Отдельно нужно взбить белки и добавить их к творожной массе.

Форму для запекания нужно смазать маслом и посыпаем манкой, но это делать необязательно. Выливаем массу в форму, разравниваем и запекаем при 180 градусах 50 минут.

Рецепт творожной запеканки (фото: кадр из видео)

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