Вкус детства: рецепт творожной запеканки из простых ингредиентов

Ароматная, нежная и аппетитная творожная запеканка никогда не потеряет своей популярности. И неудивительно, ведь это идеальный вариант для завтрака или обеда. К тому же ее легко и быстро можно приготовить дома.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал известного фуд-блогера Лилии Цвит.
Ингредиенты на форму 20/30 см:
Для смазывания формы:
Сначала творог нужно взбить блендером, затем добавляем желтки, соль, сахар, ванильный сахар и сметану. Снова взбиваем это все блендером до однородной пышной массы.
В конце нужно добавить к массе крахмал и снова все перемешать. Отдельно нужно взбить белки и добавить их к творожной массе.
Форму для запекания нужно смазать маслом и посыпаем манкой, но это делать необязательно. Выливаем массу в форму, разравниваем и запекаем при 180 градусах 50 минут.
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