Вкусно и просто! Невероятно легкий рецепт брауни без муки и масла
Брауни любят взрослые и дети, и не удивительно - этот шоколадный десерт быстро стал популярным. Приготовить брауни совсем не сложно и уже есть много рецептов, которые понравятся даже тем, кто старается похудеть.
Как приготовить брауни без муки и масла, рассказала на своем YouTube-канале известная кулинарка Лилия Цвит.
Что вам понадобится
- Очищенные бананы - 500 г (4-5 шт.)
- Яйца - 4 шт.
- Мед (или сахар) - 2 ст. ложки
- Ванилин - щепотка
- Какао - 120 г
- Разрыхлитель - 2 ч. ложки
Как приготовить брауни
Кулинарка рекомендует использовать для брауни дозревшие бананы и даже немного перезревшие - аромат тогда будет ярче. Бананы нужно нарезать кусочками, добавить яйца и мед. Если бананы достаточно сладкие, то можно обойтись без дополнительного подсластителя.
Далее всю массу нужно измельчить блендером до однородного состояния. В полученную массу высыпаем какао, которое не только придает шоколадный вкус, но и заменяет муку. А также добавляем разрыхлитель. Перемешиваем массу и еще раз перебиваем блендером, чтобы не было комочков.
Форму для выпечки застилаем пергаментной бумагой и выливаем полученную массу. Лопаточкой аккуратно выравниваем и распределяем в форме.
А потом отправляем в разогретую духовку. Выпекаем около 1 часа при температуре 160 градусов.
Достаем брауни из духовки и даем остыть. А пока - делаем глазурь. Берем черный шоколад и сливки 20%. Растапливаем ингредиенты в микроволновой печи короткими импульсами.
Теплой глазурью смазываем брауни и даем полностью остыть. А потом можно нарезать десерт на порции.
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