Смачно та корисно: 5 веганських рецептів для барбекю

Барбекю, попри поширене уявлення, можна готувати не лише з м'ясом. Навіть навпаки - з певних продуктів легко можна приготувати веганські страви, які не лише корисні, а й дуже смачні.
Рецепти смачних веганських страв для барбекю розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Овочевий кебаб (ілюстративне фото: GettyImages)
Для того, щоб приготувати просту веганську страву на шампурах, потрібні такі продукти:
Як готувати овочевий кебаб
Помийте фрукти і овочі. Кожен кабачок наріжте на вісім частин. Печериці наріжте на невеликі шматки.
Персики розріжте на четвертинки, видаливши кісточку. Часник необхідно очистити та розчавити. Цибулю необхідно розрізати на вісім частин. З лимона вичавіть сік. З авокадо видаліть кісточку і заберіть весь м'якуш.
Змішайте 3 ст. л. олії з роздавленим часником, пластівцями чилі та розмарином. Нанизуйте на кожен шампур по черзі шматочки грибів, персика, кабачка та червоної цибулі - на кожну шпажку можна нанизати по два шматочки всього по черзі.
Змастіть кебаби оливковою олією, посоліть і поперчіть, а потім відкладіть убік. Овочевий шашлик можна приготувати напередодні і зберігати в холодильнику.
Розігрійте барбекю або гриль до найвищого рівня. Підсмажте насіння в невеликій каструльці. Тим часом збийте м'якуш авокадо, половину лимонного соку та 50 мл води до однорідної заправки і приправте до свого смаку.
Збийте лимонний сік, що залишився, решту оливкової олії та гірчицю, а потім додайте до змішаного салату і підсмаженого насіння.
Смажте шашлик на барбекю або грилі по 4-5 хвилин з кожного боку або до повної готовності та гарної скоринки. Викладіть кебаби на тарілку і подавайте з соусом з авокадо та салатом на гарнір.
Тофу з броколі в соусі теріякі (ілюстративне фото: GettyImages)
Для приготування тофу в соусі теріякі з броколі, треба ці продукти:
Як готувати тофу з броколі в соусі теріякі
Наріжте тофу тонкими скибочками. Кабачки треба помити і нарізати горизонтально соломкою. Броколі промийте, розділіть на суцвіття, а потім наріжте пластинками.
Змішайте соєвий соус, коричневий цукор, імбир і мірін з 1 ч. л. кунжутної олії і змастіть цією сумішшю скибочки тофу. Викладіть їх у велику неглибоку тарілку і полийте залишками маринаду. Охолоджуйте щонайменше 1 годину.
Розігрійте мангал або гриль. Змішайте кунжутну олію, що залишилася, з ріпаковою та змастіть нею скибочки кабачків і броколі.
Запікайте їх на вугіллі на решітці або в фользі протягом 7-10 хвилин або поки вони не стануть м'якими, а потім відкладіть на тарілку і тримайте в теплі.
Обсмажте скибочки тофу з обох боків над вугіллям протягом 5 хвилин, поки вони не підрум'яняться і не стануть хрусткими по краях. Подавайте тофу на тарілці з овочами з маринадом, що залишився, посипавши кунжутом.
Бургери з фалафелем (скриншот / Good Food)
Щоб приготувати веганські бургери з фалафелем, потрібні наступні інгредієнти:
Як готувати бургери з фалафелем
Нут для бургерів потрібно промити й відцідити; цибулю очистьте і наріжте на великі шматочки. Часник слід очистити і подрібнити, петрушку промити.
Покладіть нут у кухонний комбайн разом з цибулею, часником, петрушкою, кмином, коріандром, чилі (або пастою харіса), борошном і невеликою кількістю солі. Перебийте до отримання однорідної маси, а потім сформуйте руками чотири котлети.
Нагрійте соняшникову олію на пательні та обсмажте бургери по 3 хвилини з кожного боку до легкої золотистої скоринки. Подавати з підсмаженим хлібом піта, томатною сальсою та зеленим салатом.
Фарширований овочами перець (ілюстративне фото: GettyImages)
Для того, щоб приготувати фарширований перець з овочами, необхідні ці продукти:
Як готувати фарширований овочами перець
Помийте перці, розріжте їх навпіл вздовж та видаліть насіння. Червоний перець і печериці помийте та наріжте кубиками. Цибулю необхідно почистити і також нарізати кубиками.
Квасолю необхідно промити, а сир натерти. Капусту промийте і розділіть на якомога дрібніші суцвіття.
Нагрійте олію в середній пательні на середньому вогні на бічній конфорці гриля. Всипте нарізані кубиками червоний перець і цибулю, обсмажуйте їх протягом 2 хвилин. Додайте нарізані кубиками гриби і смажте все ще протягом 2 хвилин.
Всипте цвітну капусту, квасолю, кукурудзу, приправу для тако, влийте сік лайма. Перемішайте суміш, готуйте все ще протягом 1 хвилини, потім зніміть з вогню.
Нагрійте одну сторону гриля до 180 градусів. Рівномірно розкладіть начинку по човниках з перцю. За бажанням викладіть зверху веганський сир.
Додайте перець до смаку і поставте перці на гриль на непрямий вогонь. Готуйте страву протягом 20-35 хвилин, до розм'якшення продуктів.
Фаршировані грибами і шпинатом баклажани (ілюстративне фото: GettyImages)
Для приготування фаршированого баклажана зі шпинатом і грибами, підготуйте такі інгредієнти:
Як готувати фаршировані грибами і шпинатом баклажани
Баклажани помийте і розріжте навпіл уздовж. Почистьте і подрібніть цибулю та часник, гриби помийте і наріжте пластинками.
Промийте шпинат і петрушку, петрушку подрібніть. Веганський сир натріть на великій або малій терці. Кедрові горішки, якщо використовуєте їх в страві, злегка підсмажте.
Доведіть до кипіння воду в великій каструлі, вкиньте половинки баклажанів і варіть 4-5 хвилин. Після цього злийте з баклажанів рідину. Цей крок зробить баклажани м'якшими, відварити овочі можна заздалегідь.
Покладіть баклажани на деко або гриль, змастіть 1 ст. л. оливкової олії і готуйте 20-25 хвилин до м'якості та золотистого кольору. Вийміть частину м'якуша, щоб зробити заглиблення.
Вийняту частину баклажана подрібніть. У великій пательні потрібно розігріти олію, що залишилася, обсмажити цибулю та часник протягом 4-5 хвилин, доки цибуля не розм'якне.
Додайте м'якуш баклажана і смажте кілька хвилин, потім додайте гриби і готуйте все близько 5 хвилин, поки гриби не підрум'яняться і не стануть м'якими. Після цього необхідно додати шпинат і готувати все протягом 3-4 хвилини, часто помішуючи.
Потім зніміть пательню з вогню, додайте до продуктів сир - і перемішайте суміш. У мисці змішайте панірувальні сухарі, лимонну цедру, кедрові горіхи, петрушку та приправи.
Ложкою викладіть шпинатну суміш на половинки баклажанів і посипте зверху сумішшю панірувальних сухарів. Після цього присмажте баклажани на решітці або на вугіллі, загорнувши в фольгу - щоб розплавився сир.
Раніше ми розповідали про те, як готувати тушковану квасолю з грибами в томатному соусі.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Good Food, Make It Dairy Free.