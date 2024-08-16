Вкусно и полезно: 5 веганских рецептов для барбекю

Барбекю, несмотря на распространенное представление, можно готовить не только с мясом. Даже наоборот - из определенных продуктов легко можно приготовить веганские блюда, которые не только полезны, но и очень вкусны.
Рецепты вкусных веганских блюд для барбекю рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Овощной кебаб (иллюстративное фото: GettyImages)
Для того чтобы приготовить простое веганское блюдо на шампурах, нужны следующие продукты:
Как готовить овощной кебаб
Помойте фрукты и овощи. Каждый кабачок нарежьте на восемь частей. Шампиньоны нарежьте на небольшие куски.
Персики разрежьте на четвертинки, удалив косточку. Чеснок необходимо очистить и раздавить. Лук нужно разрезать на восемь частей. Из лимона выжмите сок. Из авокадо удалите косточку и уберите всю мякоть.
Смешайте 3 ст. л. масла с раздавленным чесноком, хлопьями чили и розмарином. Нанизывайте на каждый шампур поочередно кусочки грибов, персика, кабачка и красного лука - на каждую шпажку можно нанизать по два кусочка всего поочередно.
Смажьте оливковым маслом кебабы, посолите и поперчите, а затем отложите в сторону. Овощной шашлык можно приготовить накануне и хранить в холодильнике.
Разогрейте барбекю или гриль до самого высокого уровня. Поджарьте семена в небольшой кастрюльке. Тем временем взбейте мякоть авокадо, половину лимонного сока и 50 мл воды до однородной заправки и приправьте по вкусу.
Взбейте оставшийся лимонный сок оставшееся оливковое масло и горчицу, а затем добавьте к смешанному салату и поджаренным семенам.
Жарьте шашлык на барбекю или гриле по 4-5 минут с каждой стороны или до полной готовности и хорошей корочки. Выложите кебабы на тарелку и подавайте с соусом из авокадо и салатом на гарнир.
Тофу из брокколи в соусе терияки (иллюстративное фото: GettyImages)
Для приготовления тофу в соусе терияки с брокколи, нужны эти продукты:
Как готовить тофу из брокколи в соусе
Нарежьте тофу тонкими ломтиками. Кабачки нужно помыть и порезать горизонтально соломкой. Брокколи промойте, разделите на соцветие, а затем нарежьте пластинками.
Смешайте соевый соус, коричневый сахар, имбирь и мирин с 1 ч. л. кунжутного масла и смажьте этой смесью ломтики тофу. Выложите их в большую неглубокую тарелку и полейте остатками маринада. Охлаждайте не менее 1 часа.
Разогрейте мангал или гриль. Смешайте оставшееся кунжутное масло с рапсовым и смажьте им ломтики кабачков и брокколи.
Запекайте их на углях на решетке или в фольге в течение 7-10 минут или пока они не станут мягкими, затем положите на тарелку и держите в тепле.
Обжарьте ломтики тофу по бокам над углем в течение 5 минут, пока они не подрумянятся и не станут хрустящими по краям. Подавайте тофу на тарелке с овощами с оставшимся маринадом, посыпав кунжутом.
Бургеры с фалафелем (скриншот / Good Food)
Чтобы приготовить веганские бургеры с фалафелем, требуются следующие ингредиенты:
Как готовить бургеры с фалафелем
Нут для бургеров нужно промыть и отцедить; лук очистьте и нарежьте на большие кусочки. Чеснок следует очистить и измельчить, петрушку промыть.
Положите нут в кухонный комбайн вместе с луком, чесноком, петрушкой, тмином, кориандром, чили (или пастой хариса), мукой и небольшим количеством соли. Перебейте до получения однородной массы, затем сформируйте руками четыре котлеты.
Нагрейте подсолнечное масло на сковороде и обжарьте бургеры по 3 минуты с каждой стороны до легкой золотистой корочки. Подавать с поджаренным хлебом пита, томатной сальсой и зеленым салатом.
Фаршированный овощами перец (иллюстративное фото: GettyImages)
Для того чтобы приготовить фаршированный перец с овощами, необходимы эти продукты:
Как готовить фаршированный овощами перец.
Вымойте перцы, разрежьте их пополам вдоль и удалите семена. Красный перец и шампиньоны помойте и нарежьте кубиками. Лук нужно почистить и также порезать кубиками.
Фасоль необходимо промыть, а сыр натереть. Капусту промойте и разделите на как можно более мелкие соцветия.
Нагрейте масло в средней сковороде на среднем огне на боковой конфорке гриля. Всыпьте нарезанный кубиками красный перец и лук, обжаривайте их в течение 2 минут. Добавьте нарезанные кубиками грибы и жарьте еще в течение 2 минут.
Всыпьте цветную капусту, фасоль, кукурузу, приправу для тако, влейте сок лайма. Размешайте смесь, готовьте все еще в течение 1 минуты, затем снимите с огня.
Нагрейте одну сторону гриля до 180 градусов. Равномерно разложите начинку по лодочкам из перца. По желанию выложите сверху веганский сыр.
Добавьте перец по вкусу и поставьте перцы на гриль на непрямой огонь. Готовьте блюдо в течение 20-35 минут, до размягчения продуктов.
Фаршированные грибами и шпинатом баклажаны (иллюстративное фото: GettyImages)
Для приготовления фаршированного баклажана со шпинатом и грибами подготовьте следующие ингредиенты:
Как готовить фаршированные грибами и шпинатом баклажан
Баклажаны помойте и разрежьте пополам вдоль. Почистьте и измельчите лук и чеснок, грибы помойте и нарежьте пластинками.
Промойте шпинат и петрушку, измельчите петрушку. Веганский сыр натрите на большой или малой терке. Кедровые орешки, если используете их в блюде, слегка поджарьте.
Доведите до кипения воду в большой кастрюле, вбросьте половинки баклажанов и варите 4-5 минут. После этого слейте из баклажанов жидкость. Этот шаг сделает баклажаны более мягкими, отварить овощи можно заранее.
Положите баклажаны на противень или гриль, смажьте 1 ст. л. оливкового масла и готовьте 20-25 минут до мягкости и золотистого цвета. Извлеките часть мякиша, чтобы сделать углубление.
Вынутую часть баклажана измельчите. В большой сковороде нужно разогреть оставшееся масло, обжарить лук и чеснок в течение 4-5 минут, пока лук не размякнет.
Добавьте мякоть баклажана и жарьте несколько минут, затем добавьте грибы и готовьте все около 5 минут, пока грибы не подрумянятся и не станут мягкими. После этого необходимо добавить шпинат и готовить все в течение 3-4 минут, часто помешивая.
Затем снимите сковороду с огня, добавьте к продуктам сыр - и перемешайте смесь. В миске смешайте панировочные сухари, лимонную цедру, кедровые орехи, петрушку и приправы.
Ложкой выложите шпинатную смесь на половинки баклажанов и посыпьте сверху смесью панировочных сухарей. После этого поджарьте баклажаны на решетке или на угле, завернув в фольгу - чтобы расплавился сыр.
Раньше мы рассказывали о том, как готовить тушеную фасоль с грибами в томатном соусе.
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При написании материала использовались следующие источники: Good Food, Make It Dairy Free.