Баклажанові рулети з фаршем на шампурах: рецепт смачної закускии для пікніка
Ці баклажанові рулети з м'ясом - ідеальний варіант для тих, хто обожнює шашлики, та хоче більш легку страву, з овочами. Водночас ці рулети достатньо оригінальні та ситні.
Про те, як приготувати баклажанові рулети на шампурах, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "The Man Cooking".
Що потрібно для баклажанових рулетів з м'ясом
Для приготування такої смачної закуски на природі, потрібні такі продукти:
- баклажани - 2 шт.;
- фарш з яловичини - 400-500 г;
- червона цибуля - 1 шт.;
- болгарський перець - 2 шт.;
- спеції - до смаку;
- сіль - до смаку.
Як готувати баклажанові рулети з м'ясом на шампурах
Помийте баклажани, зріжте з них верхівку і наріжте на овальні скибочки - злегка по діагоналі, щоб вони були досить довгими. Скибочка має бути приблизно 0,5 см завтовшки.
Наріжте баклажани на скибочки (скриншот / The Man Cooking)
Очистьте цибулю, розріжте її навпіл, наріжте на скибочки, а потім на маленькі кубики. Нарізану цибулю перекладіть до глибокої миски.
Помийте перці, видаліть плодоніжку та насіння. Після цього наріжте овочі на невеликі кубики. Вони будуть змішуватися з фаршем, тож їхній розмір залежить від того, яку текстуру ви хочете зробити. Нарізані перці перекладіть до цибулі.
Підсоліть та поперчіть фарш в окремій мисці, вимішайте його, а потім всипте цибулю та перець. Ретельно перемішайте інгредієнти.
За бажанням, після цього можна додати трави, наприклад, розмарин або чебрець. Викладіть м'ясну начинку на скибочки баклажана, приблизно по 2 ст. л. маси на 1 скибочку. Рівномірно розподіліть фарш тоненьким шаром.
Рівномірно розподіліть фарш (скриншот / The Man Cooking)
Загорніть баклажанові скибочки в рулетик так, щоб начинка була всередині. Після цього рулетики необхідно нанизати на шампури.
Рулетики слід нанизати на шампурі (скриншот / The Man Cooking)
Обсмажте баклажанові рулетики з фаршем до коричневої скоринки і готовності фаршу. За бажанням, готові рулетики можна подавати зі сметаною або соусом.
До речі, раніше ми писали про те, які маринади приготувати для шашлику з курки.
Крім цього, розповідали, як готувати сир в тісті на шампурах.