Смачно, як у дитинстві. Готуємо котлети в тісті за перевіреним рецептом наших бабусь

Котлета в тісті - смачний варіант випічки, яка може бути як самостійною стравою, так і чудовим доповненням до будь-якого столу. Готувати їх дуже легко, особливо за покроковим рецептом, яким користувалися наші бабусі у минулому.
Як приготувати котлети в тісті, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео з кулінарного YouTube-каналу Ukrainian cuisine.
Аби було простіше, підготуйте продукти для тіста та котлет окремо. Так вам буде легше не заплутатися.
Для тіста візьміть такі продукти:
Для котлет вам знадобляться такі інгредієнти:
Почнемо приготування. Візьміть дві миски. У першій залийте 3 столові ложки борошна з половиною цукру, дрібкою солі та 25 мілілітрами олії стаканом молока, яке перед цим потрібно довести до кипіння. Добре усе вимішайте ложкою та залиште.
У другу миску насипте по столовій ложці борошна, цукру та дріжджів. Їх потрібно залити 100 мілілітрами теплого молока. Також перемішайте цю суміш та залиште, аби вона "заграла", почекайте декілька хвилин.
У першу миску додавайте розпушувач та суміш з другої тарілки. Ретельно усе перемішайте та почніть поступово додавати борошно. Спочатку мішайте ложкою, а потім руками. Далі накрийте тісто чистим рушником та залиште його приблизно на 40 хвилин.
А поки тісто "підходить", приготуйте котлети. Додайте до фаршу натерту цибулю та усі інші інгредієнти, окрім білка, ретельно усе вимішайте та сформуйте котлети. Їх потрібно обсмажити з двох сторін.
Потім візьміть тісто та поділіть його на рівні частини. Сформуйте невеличкі кульки та дайте їм "підійти" під рушником ще раз, на це знадобиться приблизно 20 хвилин. А вже після цього загортайте котлети в тісто. Для цього ви можете розкачати кульку тіста у плаский кружечок, після чого надріжте його краєчка й загорніть ними котлету.
Викладіть котлетки в тісті на деко, яке потрібно застелити пергаментом. Змажте тісто білком, а потім випікайте цю смакоту у духовці, розігрітій до 180 градусів, приблизно 20-30 хвилин.
Раніше ми вже розповідали, як приготувати домашній хліб зі скоринкою в пекарському рукаві.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, як зробити пісний майонез без яєць.