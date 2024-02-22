Як приготувати домашній хліб зі скоринкою в пекарському рукаві. Відео від судді МастерШеф

Приготувати дома хліб з хрусткою скоринкою - легше, ніж ви думаєте. Для цього вам знадобиться кулінарний рукав, який продається в магазині.

Рецептом ділиться РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на кулінара та суддю МастерШеф Ектора Хіменеса-Браво в Instagram.

Для приготування хліба візьміть Вода - 400 мл;

Цукор - 1,5 ч.л;

Сіль - 1 ч.л;

Дріжджі сухі - 12 г;

Борошно пшеничне - 600 г

Олія в тісто 2 ст.л (+ 3 ст.л для змащування поверхні). Рецепт приготування Замісіть тісто, накрийте харчовою плівкою й залишіть в теплому місці на 2 години.

Потім хліб треба обім’яти, придати форму батона й присипати борошном. Гострим ножем зробіть на хлібі надрізи. Помістіть в рукав та залишіть на 15 хвилин. Духовку розігрійте до 180 градусів. Випікайте протягом 1 години або до румʼяної скоринки. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ектор Хіменес-Браво (@hectorjimenezbravo)