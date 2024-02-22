Як приготувати домашній хліб зі скоринкою в пекарському рукаві. Відео від судді МастерШеф
Фото: Рецепт хліба в пекарському рукаві (freepik.com)
Приготувати дома хліб з хрусткою скоринкою - легше, ніж ви думаєте. Для цього вам знадобиться кулінарний рукав, який продається в магазині.
Рецептом ділиться РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на кулінара та суддю МастерШеф Ектора Хіменеса-Браво в Instagram.
Для приготування хліба візьміть
- Вода - 400 мл;
- Цукор - 1,5 ч.л;
- Сіль - 1 ч.л;
- Дріжджі сухі - 12 г;
- Борошно пшеничне - 600 г
- Олія в тісто 2 ст.л (+ 3 ст.л для змащування поверхні).
Рецепт приготування
Замісіть тісто, накрийте харчовою плівкою й залишіть в теплому місці на 2 години.
Потім хліб треба обім’яти, придати форму батона й присипати борошном. Гострим ножем зробіть на хлібі надрізи.
Помістіть в рукав та залишіть на 15 хвилин. Духовку розігрійте до 180 градусів. Випікайте протягом 1 години або до румʼяної скоринки.
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