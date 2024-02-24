Вкусно, как в детстве. Готовим котлеты в тесте по проверенному рецепту наших бабушек

Что нужно для рецепта

Чтобы проще, подготовьте продукты для теста и котлет отдельно. Так вам будет легче не запутаться.

Для теста возьмите следующие продукты:

450 граммов пшеничной муки

350 миллилитров молока

40 граммов сахара

половину чайной ложки соли

25 миллилитров масла

1 столовая ложка дрожжей

10 грамм разрыхлителя.

Для котлет вам понадобятся следующие ингредиенты:

500 граммов мясного фарша

чайная ложка соли

щепотка сушеного чеснока

1 яичный белок

3 столовые ложки манки

170 граммов лука

масло для жарки

молотый перец, мускатный орех, специи – по вкусу.

Начнем приготовление. Возьмите две миски. В первой залейте 3 столовые ложки муки с половиной сахара, щепоткой соли и 25 миллилитрами масла стаканом молока, которое перед этим нужно довести до кипения. Хорошо все вымешайте ложкой и оставьте.

Во вторую миску насыпьте по столовой ложке муки, сахара и дрожжей. Их нужно залить 100 миллилитрами теплого молока. Также перемешайте эту смесь и оставьте, чтобы она "заиграла", подождите несколько минут.

Тесто для котлет (скриншот)

В первую миску добавляйте разрыхлитель и смесь из второй тарелки. Тщательно перемешайте и начните постепенно добавлять муку. Сначала мешайте ложкой, а затем руками. Потом накройте тесто чистым полотенцем и оставьте его примерно на 40 минут.

А пока тесто "подходит", приготовьте котлеты. Добавьте в фарш натертый лук и все остальные ингредиенты, кроме белка, тщательно перемешайте и сформируйте котлеты. Их нужно обжарить с двух сторон.

Готовые котлеты (скриншот)

Затем возьмите тесто и разделите его на равные части. Сформируйте небольшие шарики и дайте им подойти под полотенцем еще раз, на это понадобится примерно 20 минут. А уже после этого заворачивайте котлеты в тесто. Для этого вы можете раскатать шарик теста в плоский кружочек, после чего надрежьте его по краям и заверните ими котлету.

Как завернуть котлеты в тесте (скриншот)

Выложите котлетки в тесте на противень, который нужно застелить пергаментом. Смажьте тесто белком, а затем выпекайте этот вкус в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 20-30 минут.