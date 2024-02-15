Пісний майонез без яєць. Готується за 5 хвилин, на смак - краще за магазинний

Якщо ви хочете приготувати салат або якусь іншу страву з майонезом, але забули купити його у магазині, спробуйте приготувати цей соус самостійно. Рецепт надзвичайно простий та ще й пісний. Ви отримаєте дуже смачний майонез та більше не захочете купувати його в магазині.

Як зробити майонез без яєць, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт "ЯБПоїла" .

Інгредієнти для приготування майонезу вдома:

рідина від консервованої квасолі - 140 мл.

цукор - 1 ч. л.

сіль - 0,5 ч. л.

оцет столовий 9% - 1,5 ч. л.

гірчиця - 0, 5 ч. л.

олія соняшникова - 330 мл.

Якщо у вас немає рідини від консервованої квасолі, замініть її рідиною від гороху чи нуту. Вона замінює яйце та називається "аквафабою".

Як готувати майонез в домашніх умовах

Візьміть рідину від консервованої квасолі, вона має бути не охолодженою, а кімнатної температури. Влийте її у вузьку чашу блендера та додайте оцет, сіль та гірчицю з цукром.

Збийте усе це занурювальним блендером. Проте не поспішайте, спочатку потрібно збивати усього декілька секунд. А після цього, починайте поступово вводити олію.

Це потрібно робити максимально обережно. Збивайте рідину та під час цього вливайте олію дуже тоненькою цівочкою. Якщо ви будете вливати одразу усю олію, майонез не зіб'ється.

Продовжуйте збивати, поки рідина з олією не стане густою. Якщо цього не трапиться, спробуйте ще трошки олії та збивайте ще раз.

Коли майонез буде готовим та зіб'ється до потрібної консистенції, перекладіть його у посуд з кришкою. Зберігати такий пісний соус можна до тижня. Але важливо, аби майонез стояв у холодильнику.

Майонез (ілюстративне фото: facebook.com/Едіт Вишневецька)