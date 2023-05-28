Смачно, як в дитинстві: 3 найпростіші рецепти домашнього морозива

Морозиво - найкращі літні ласощі. Його легко можна приготувати вдома - головне натхнення і трішки свіжих ягід та фруктів.
Ділимось 3 найпростішими рецептами домашнього морозива у матеріалі нижче.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
Банани потрібно очистити від шкірки, нарізати кружечками і заморозити. Помістити банани в чашу блендера, додати молоко та подрібнити все в однорідну масу. Оздобити та заморозити.
Час приготування - 5 хв та 4-5 год на заморозку.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
Збийте дуже холодні вершки з ванільним цукром до стійких піків, додайте згущене молоко і знову збийте. Додайте шоколадну стружку та перемішайте. Викладіть у форму і заморозьте.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
Перебийте блендером банан з ягодами, додайте йогурт. Наповніть форми і відправте у морозилку до застигання. Вийміть із форми (потримайте 20-30 с під гарячою водою для легкого виймання) і насолоджуйтесь.
Раніше ми ділились фото найдорожчого у світі морозива.
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