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Смачно, як в дитинстві: 3 найпростіші рецепти домашнього морозива

Як приготувати домашнє морозиво (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Морозиво - найкращі літні ласощі. Його легко можна приготувати вдома - головне натхнення і трішки свіжих ягід та фруктів.

Ділимось 3 найпростішими рецептами домашнього морозива у матеріалі нижче.

Бананове морозиво

Інгредієнти:

  • банани 2 шт
  • молоко 100 мл
  • полуниця, м’ята і присипка з печива для оздоблення

Спосіб приготування:

Банани потрібно очистити від шкірки, нарізати кружечками і заморозити. Помістити банани в чашу блендера, додати молоко та подрібнити все в однорідну масу. Оздобити та заморозити.

Морозиво Страчателла

Час приготування - 5 хв та 4-5 год на заморозку.

Інгредієнти:

  • 500 мл дуже холодних 33-36% жирності вершків
  • 1 ч.л ванільного цукру
  • 200 мл згущеного білого молока
  • 1 чорна шоколадка 56%

Спосіб приготування:

Збийте дуже холодні вершки з ванільним цукром до стійких піків, додайте згущене молоко і знову збийте. Додайте шоколадну стружку та перемішайте. Викладіть у форму і заморозьте.

Плодово-ягідне морозиво

Інгредієнти:

  • 1 стиглий банан
  • жменя будь-яких ягід
  • 0,5 ст.питного йогурту без наповнювача

Спосіб приготування:

Перебийте блендером банан з ягодами, додайте йогурт. Наповніть форми і відправте у морозилку до застигання. Вийміть із форми (потримайте 20-30 с під гарячою водою для легкого виймання) і насолоджуйтесь.

Раніше ми ділились фото найдорожчого у світі морозива.

Читайте також про те, яке морозиво найшкідливіше і чому.

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