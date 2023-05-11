Експерт назвала найшкідливіше морозиво, яке не варто купувати

Морозиво - це улюблений десерт дорослих та дітей, який тане у роті та завжди радує. Але не всі сорти ласощів корисні для здоров'я та приносять користь організму.

Як вибирати морозиво з користю для здоров'я

Найголовніше – читайте етикетку морозива, з написаним там складом продукту. Найкраще морозиво – це ДСТУ 4733 . Це означає, що у складі лише молочна сировина.

Дивіться склад продукту. Найкраще, якщо на першому місці стоять молочні інгредієнти, це означає, що їх там найбільше.

Звертайте увагу на інгредієнти. Якщо у складі незбиране молоко - це означає з-під корови, якщо відновлене - означає з порошку.

Вивчайте калорійність продукту. У рядку вуглеводів зазначено кількість цукру, а в рядку жирів іноді згадуються трансжири, що дуже небажано для здоров'я.

Яке морозиво небажано купувати

Якщо на упаковці вказано ДСТУ 4735, то тут молочні жири можуть бути замінені на рослинні (немолочні). Іншими словами, це морозиво, в яке додають пальмову та кокосову олію, тому воно має менш насичений смак, швидко тане і досить рідку текстуру.

ДСТУ 4734 - означає, що у складі фруктово-ягідна сировина. Це плодово-ягідне морозиво чи фруктовий лід.

Дивіться на прикладі двох продуктів, у чому різниця у складі.

Як вибрати якісне морозиво (фото: Наталія Мазурик)