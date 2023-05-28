RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вкусно, как в детстве: 3 самых простых рецепта домашнего мороженого

Как приготовить домашнее мороженое (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Мороженое - лучшее летнее лакомство. Его легко можно приготовить дома - главное вдохновение и немного свежих ягод и фруктов.

Делимся 3 простыми рецептами домашнего мороженого в материале ниже.

Банановое мороженое

Ингредиенты:

  • бананы 2 шт
  • молоко 100 мл
  • клубника, мята и присыпка из печенья для украшения

Способ приготовления:

Бананы нужно очистить от кожуры, нарезать кружочками и заморозить. Поместить бананы в чашу блендера, добавить молоко и измельчить все в однородную массу. Украсить и заморозить.

Мороженое Страчателла

Время приготовления - 5 мин и 4-5 ч на заморозку.

Ингредиенты:

  • 500 мл очень холодных 33-36% жирности сливок
  • 1 ч.л ванильного сахара
  • 200 мл сгущенного белого молока
  • 1 черная шоколадка 56%

Способ приготовления:

Взбейте очень холодные сливки с ванильным сахаром до стойких пиков, добавьте сгущенку и снова взбейте. Добавьте шоколадную стружку и перемешайте. Выложите в форму и заморозьте.

Плодово-ягодное мороженое

Ингредиенты:

  • 1 спелый банан
  • горсть любых ягод
  • 0,5 ст. питьевого йогурта без наполнителя

Способ приготовления:

Перебейте блендером банан с ягодами, добавьте йогурт. Наполните формы и отправьте в морозилку до застывания. Извлеките из формы (подержите 20-30 с под горячей водой для легкого извлечения) и наслаждайтесь.

Раньше мы делились фото самого дорогого в мире мороженого.

Читайте также о том, какое мороженое самое вредное и почему.

Читайте РБК-Украина в Google News
кухнярецепи