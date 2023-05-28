Вкусно, как в детстве: 3 самых простых рецепта домашнего мороженого

Мороженое - лучшее летнее лакомство. Его легко можно приготовить дома - главное вдохновение и немного свежих ягод и фруктов.

Банановое мороженое

Ингредиенты:

бананы 2 шт

молоко 100 мл

клубника, мята и присыпка из печенья для украшения

Способ приготовления:

Бананы нужно очистить от кожуры, нарезать кружочками и заморозить. Поместить бананы в чашу блендера, добавить молоко и измельчить все в однородную массу. Украсить и заморозить.

Мороженое Страчателла

Время приготовления - 5 мин и 4-5 ч на заморозку.

Ингредиенты:

500 мл очень холодных 33-36% жирности сливок

1 ч.л ванильного сахара

200 мл сгущенного белого молока

1 черная шоколадка 56%

Способ приготовления:

Взбейте очень холодные сливки с ванильным сахаром до стойких пиков, добавьте сгущенку и снова взбейте. Добавьте шоколадную стружку и перемешайте. Выложите в форму и заморозьте.

Плодово-ягодное мороженое

Ингредиенты:

1 спелый банан

горсть любых ягод

0,5 ст. питьевого йогурта без наполнителя

Способ приготовления:

Перебейте блендером банан с ягодами, добавьте йогурт. Наполните формы и отправьте в морозилку до застывания. Извлеките из формы (подержите 20-30 с под горячей водой для легкого извлечения) и наслаждайтесь.