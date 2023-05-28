Вкусно, как в детстве: 3 самых простых рецепта домашнего мороженого
Мороженое - лучшее летнее лакомство. Его легко можно приготовить дома - главное вдохновение и немного свежих ягод и фруктов.
Делимся 3 простыми рецептами домашнего мороженого в материале ниже.
Банановое мороженое
Ингредиенты:
- бананы 2 шт
- молоко 100 мл
- клубника, мята и присыпка из печенья для украшения
Способ приготовления:
Бананы нужно очистить от кожуры, нарезать кружочками и заморозить. Поместить бананы в чашу блендера, добавить молоко и измельчить все в однородную массу. Украсить и заморозить.
Мороженое Страчателла
Время приготовления - 5 мин и 4-5 ч на заморозку.
Ингредиенты:
- 500 мл очень холодных 33-36% жирности сливок
- 1 ч.л ванильного сахара
- 200 мл сгущенного белого молока
- 1 черная шоколадка 56%
Способ приготовления:
Взбейте очень холодные сливки с ванильным сахаром до стойких пиков, добавьте сгущенку и снова взбейте. Добавьте шоколадную стружку и перемешайте. Выложите в форму и заморозьте.
Плодово-ягодное мороженое
Ингредиенты:
- 1 спелый банан
- горсть любых ягод
- 0,5 ст. питьевого йогурта без наполнителя
Способ приготовления:
Перебейте блендером банан с ягодами, добавьте йогурт. Наполните формы и отправьте в морозилку до застывания. Извлеките из формы (подержите 20-30 с под горячей водой для легкого извлечения) и наслаждайтесь.
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