Смачно і корисно: рецепт веганського панетоне, який тане в роті

Що потрібно для веганського панетоне

Для того, щоб приготувати веганський панетоне до Різдва, для тіста знадобляться такі інгредієнти:

борошно - 400 г

соєве молоко - 250 мл

кокосова олія - 100 мл

соняшникова олія - 20 мл

дріжджі пресовані - 20 г

цукрова пудра - 100 г

апельсинова цедра - 3 ст. л.

цукати - 100 г

родзинки - 100 г

екстракт ванілі - 5 г

куркума - 1 ч. л.

сіль - до смаку

Як готувати веганський панетоне

Веганський панетоне, як і традиційний, готується на заквасці з подвійним відпочинком тіста. Проте замість коров'ячого молока використовується соєве, з додаванням кокосової олії. А щоб надати випічці гарного забарвлення, замість яєць додають куркуму.

Для того, щоб приготувати закваску для веганського панетоне, змішайте кокосову олію з теплим соєвим молоком до однорідної консистенції. Коли суміш охолоне, розкришіть в неї дріжджі.

В інший посуд просійте 100 г борошна та влийте суміш з соєвим молоком. Ретельно перемішайте інгредієнти та залиште закваску в теплому місці на одну годину.

Після того, як маса вдвічі збільшиться, треба додати цукрову пудру з куркумою, екстрактом ванілі та апельсиновою цедрою. Просійте і додайте решту борошна до закваски. Вимішайте тісто до однорідної еластичної суміші, після чого додайте сіль і ще трохи вимісіть масу.

Змастіть посуд соняшниковою олією, викладіть тісто для веганського панетоне та накрийте миску харчовою плівкою. Поставте посуд в тепле місце приблизно на 8 годин - тісто має збільшитися втричі.

Після цього злегка розкачайте тісто, викладіть цукати та попередньо вимочені родзинки. З'єднайте краї тіста і сформуйте кулю.

Перекладіть масу в форму для випікання об'ємом 750 г. Поставте форму в тепле місце, щоб тісто піднялося. Після цього випікайте веганський панетоне приблизно 35 хвилин при температурі 180 градусів.