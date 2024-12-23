Вкусно и полезно: рецепт веганского панеттоне, который тает во рту

Веганский панеттоне - это ароматная, нежная и пышная итальянская выпечка, которая не содержит молочных продуктов и яиц. В то же время веганский панеттоне сохраняет всю свою традиционную вкусную текстуру.
О том, как готовить веганский панеттоне, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный ресурс Shuba.
Для того, чтобы приготовить веганский панеттоне к Рождеству, для теста понадобятся такие ингредиенты:
Веганский панеттоне, как и традиционный, готовится на закваске с двойным отдыхом теста. Однако вместо коровьего молока используется соевое, с добавлением кокосового масла. А чтобы придать выпечке красивый окрас, вместо яиц добавляют куркуму.
Для того, чтобы приготовить закваску для веганского панеттоне, смешайте кокосовое масло с теплым соевым молоком до однородной консистенции. Когда смесь остынет, раскрошите в нее дрожжи.
В другую посуду просейте 100 г муки и влейте смесь с соевым молоком. Тщательно перемешайте ингредиенты и оставьте закваску в теплом месте на один час.
После того, как масса вдвое увеличится, надо добавить сахарную пудру с куркумой, экстрактом ванили и апельсиновой цедрой. Просейте и добавьте остальную муку к закваске. Вымешайте тесто до однородной эластичной смеси, после чего добавьте соль и еще немного вымесите массу.
Смажьте посуду подсолнечным маслом, выложите тесто для веганского панеттоне и накройте миску пищевой пленкой. Поставьте посуду в теплое место примерно на 8 часов - тесто должно увеличиться втрое.
После этого слегка раскатайте тесто, выложите цукаты и предварительно вымоченный изюм. Соедините края теста и сформируйте шар.
Переложите массу в форму для выпекания объемом 750 г. Поставьте форму в теплое место, чтобы тесто поднялось. После этого выпекайте веганский панеттоне примерно 35 минут при температуре 180 градусов.
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