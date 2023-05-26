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Смачно гарячими та холодними. Кращий рецепт оладок з кабачків

Рецепт оладок з кабачків та кукурудзи (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Оладки з кабачків – практично нікого не залишать байдужими. А якщо в них додати ще консервовану кукурудзу – страва заграє новими відтінками смаку.

Рецептом найсмачніших оладок із кабачків поділився кулінар Олексій Крючков у Instagram.

"Зберігайте і спробуйте. Оладки з кабачком та кукурудзою. Один із варіантів кабачкових оладок, тим більше скоро сезон", - підписав рецепт кухар.

Що вам потрібно для оладок:

  • кабачок (1-2 штуки)
  • банку кукурудзи
  • 2 ст. сметани
  • 2 ст. борошна
  • 1 ст. л олії
  • 1 яйце
  • 0,5 ч.л розпушувача
  • сіль за смаком

Покроковий рецепт приготування

Натріть кабачок на тертку, додайте сіль і перемішайте. Дайте суміші постояти і відіжміть зайву воду. Додайте яйце та сметану, потім борошно та банку консервованої кукурудзи. Потім додайте олію та розпушувач. Перемішайте все і смажте на олії з обох боків до рум'яної скоринки.

Потім додайте сметану та насолоджуйтесь смаком!

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