Вкусно горячими и холодными. Лучший рецепт оладий из кабачков

Оладьи из кабачков - практически никого не оставят равнодушными. А если в них добавить еще консервированную кукурузу - блюдо заиграет новыми оттенками вкуса.
Рецептом вкуснейших оладий из кабачков поделился кулинар Алексей Крючков в Instagram.
"Сохраняйте и попробуйте. Оладьи с кабачком и кукурузой. Один из вариантов кабачковых оладий, тем более скоро сезон", - подписал рецепт повар.
Натрите кабачок на терку, добавьте соль и перемешайте. Дайте смеси постоять и отожмите лишнюю воду. Добавьте яйцо и сметану, потом муку и банку консервированной кукурузы. Затем добавьте подсолнечное масло и разрыхлитель. Перемешайте все и жарьте на масле с обеих сторон до румяной корочки.
Потом добавьте сметану и наслаждайтесь вкусом!
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