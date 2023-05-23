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Гості точно попросять добавки! Тримайте рецепт неймовірно смачної запеченої картоплі

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Вівторок 23 травня 2023 17:40
Гості точно попросять добавки! Тримайте рецепт неймовірно смачної запеченої картоплі Рецепт запеченої картоплі в духовці (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Картопля - це універсальний овоч, який може стати гарніром до будь якої їжі або повноцінною стравою. Запечену картопельку можна приготувати перед приходом гостей або на сімейну вечерю.

Рецептом неймовірно смачної картоплі, запеченої в духовці, поділились у виданні Sante Plus.

Інгредієнти

Для приготування неймовірно смачної запеченої картоплі в духовці вам знадобляться:

  • 1 кг картоплі
  • 2-3 зубчики часнику
  • 50 мл оливкової олії
  • 1/2 чайної ложки паприки
  • 1/4 чайної ложки куркуми
  • 1/5 чайної ложки розмарину
  • сіль і перець за смаком

Як готувати

Спочатку помийте та почистіть картоплю, розріжте мінімум на чотири частини. Викладіть овоч в глибоку тарілку та приправте сіллю та спеціями.

Для підсилення смаку додайте невеликий зубчик часнику. Поперчіть картоплю і полийте оливковою олією.

Складіть все в кулінарний рукав та покладіть в духовку на 30-35 хвилин при температурі 180 градусів, періодичні перемішуючи картоплю.

Щоб додати страві золотистої привабливої скоринки, потрібно відкрити рукав та знову поставити в духовку.

Коли картопелька матиме гарну скоринку - діставайте з духовки та насолоджуйтесь смаком.

Користь картоплі для здоров'я

Картопля є цінним джерелом поживних речовин і вносить вагомий вклад у здоров'я людини.

Вона багата на вітаміни, мінерали і антиоксиданти, які сприяють підтримці імунітету та здоров'я шкіри.

Картопля містить велику кількість калію, який сприяє нормалізації артеріального тиску і функціонуванню серця.

А ще у ній є значна кількість клітковини, яка допомагає у нормалізації травлення.

Деякі дослідження показують, що споживання картоплі може знизити ризики розвитку серцево-судинних захворювань та деяких видів раку.

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