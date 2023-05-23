Гості точно попросять добавки! Тримайте рецепт неймовірно смачної запеченої картоплі
Картопля - це універсальний овоч, який може стати гарніром до будь якої їжі або повноцінною стравою. Запечену картопельку можна приготувати перед приходом гостей або на сімейну вечерю.
Рецептом неймовірно смачної картоплі, запеченої в духовці, поділились у виданні Sante Plus.
Інгредієнти
Для приготування неймовірно смачної запеченої картоплі в духовці вам знадобляться:
- 1 кг картоплі
- 2-3 зубчики часнику
- 50 мл оливкової олії
- 1/2 чайної ложки паприки
- 1/4 чайної ложки куркуми
- 1/5 чайної ложки розмарину
- сіль і перець за смаком
Як готувати
Спочатку помийте та почистіть картоплю, розріжте мінімум на чотири частини. Викладіть овоч в глибоку тарілку та приправте сіллю та спеціями.
Для підсилення смаку додайте невеликий зубчик часнику. Поперчіть картоплю і полийте оливковою олією.
Складіть все в кулінарний рукав та покладіть в духовку на 30-35 хвилин при температурі 180 градусів, періодичні перемішуючи картоплю.
Щоб додати страві золотистої привабливої скоринки, потрібно відкрити рукав та знову поставити в духовку.
Коли картопелька матиме гарну скоринку - діставайте з духовки та насолоджуйтесь смаком.
Користь картоплі для здоров'я
Картопля є цінним джерелом поживних речовин і вносить вагомий вклад у здоров'я людини.
Вона багата на вітаміни, мінерали і антиоксиданти, які сприяють підтримці імунітету та здоров'я шкіри.
Картопля містить велику кількість калію, який сприяє нормалізації артеріального тиску і функціонуванню серця.
А ще у ній є значна кількість клітковини, яка допомагає у нормалізації травлення.
Деякі дослідження показують, що споживання картоплі може знизити ризики розвитку серцево-судинних захворювань та деяких видів раку.
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