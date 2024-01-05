Вкусный и сытный завтрак из вчерашнего хлеба: простой пошаговый рецепт
Если остался вчерашний хлеб или батон, то можно приготовить вкусный и легкий завтрак. Он будет сытным и понравится всей семье.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Апетитна мелодія".
Список ингредиентов
Если в вашем холодильнике есть колбаса, сыр и хлеб, то приготовьте очень простой завтрак - горячие бутерброды. Понадобится минимум времени на приготовление.
Для приготовления требуются следующие ингредиенты:
- хлеб
- колбаса - 250 г
- сыр - 150 г
- масло сливочное - 60 г
- яйца куриные - 4 шт.
- зелень - 20 г
Следует отметить, что ингредиенты можно заменить другими, которые вам больше нравятся.
Легкий способ приготовления
Сначала хлеб или батон разрежьте горизонтально пополам, в каждой половинке хорошо прижмите мякоть. Затем противень застелите пергаментом и выложите на нее хлеб.
Колбасу нарежьте кружочками и разложите на половинках хлеба. Яйца взбейте с солью и аккуратно вылейте в колбасу.
Сверху все посыпьте тертым сыром и измельченной зеленью. Запекайте при температуре 180°C 10-15 минут.
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