Вкусный и нежный пирог на скорую руку: побалуйте родных десертом
Иногда хочется побаловать домашних вкусной выпечкой к чаю, но времени катастрофически не хватает? У нас есть для очень занятых интересный рецепт пирога, приготовление которого не занимает много времени, а результат - поразит вкусом любого.
Как приготовить быстрый, вкусный и нежный пирог из простых ингредиентов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Господа".
Начинку для этого пирога вы можете выбрать на свой вкус - это могут быть ягоды, яблоки, консервированные овощи, и даже ананасы.
Что вам понадобится:
- Яйца - 3 шт.
- Сахар - 200 г
- Соль - щепотка
- Ванилин - по вашему вкусу
- Масло - 75 г
- Сметана - 150 г
- Разрыхлитель - 10 г
- Мука - 240 г муки
- Фрукты, ягоды, ананасы консервированные - 350 г
Как приготовить нежный пирог
Яйца с обычным и ванильным сахаром и солью взбиваем миксером до того, как масса не станет белой и не увеличится в объеме. Далее добавляем сметану и растопленное масло комнатной температуры.
Еще раз взбиваем миксером до однородной массы. Добавляем все сухие ингредиенты и вымешиваем тесто.
Ананасы, фрукты или ягоды отделяем от сиропа, нарезаем кусочками. Выкладываем начинку на тесто и хорошо его перемешиваем.
Форму застилаем пергаментом, выкладываем на него тесто и с помощью лопатки выравниваем. Ставим в духовку и выпекаем 35 минут при температуре 180 градусов.
Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой и обязательно нужно остудить.
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