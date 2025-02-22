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Вкусный и нежный пирог на скорую руку: побалуйте родных десертом

Суббота 22 февраля 2025 07:40
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Вкусный и нежный пирог на скорую руку: побалуйте родных десертом Нежный и вкусный пирог, который готовится быстро и легко (Кадр из видео)
Автор: Анна Шиканова

Иногда хочется побаловать домашних вкусной выпечкой к чаю, но времени катастрофически не хватает? У нас есть для очень занятых интересный рецепт пирога, приготовление которого не занимает много времени, а результат - поразит вкусом любого.

Как приготовить быстрый, вкусный и нежный пирог из простых ингредиентов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Господа".

Начинку для этого пирога вы можете выбрать на свой вкус - это могут быть ягоды, яблоки, консервированные овощи, и даже ананасы.

Что вам понадобится:

  • Яйца - 3 шт.
  • Сахар - 200 г
  • Соль - щепотка
  • Ванилин - по вашему вкусу
  • Масло - 75 г
  • Сметана - 150 г
  • Разрыхлитель - 10 г
  • Мука - 240 г муки
  • Фрукты, ягоды, ананасы консервированные - 350 г

Как приготовить нежный пирог

Яйца с обычным и ванильным сахаром и солью взбиваем миксером до того, как масса не станет белой и не увеличится в объеме. Далее добавляем сметану и растопленное масло комнатной температуры.

Еще раз взбиваем миксером до однородной массы. Добавляем все сухие ингредиенты и вымешиваем тесто.

Ананасы, фрукты или ягоды отделяем от сиропа, нарезаем кусочками. Выкладываем начинку на тесто и хорошо его перемешиваем.

Форму застилаем пергаментом, выкладываем на него тесто и с помощью лопатки выравниваем. Ставим в духовку и выпекаем 35 минут при температуре 180 градусов.

Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой и обязательно нужно остудить.

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