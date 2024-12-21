Смачний сніданок Дженніфер Лопес, який супер корисний для здоров’я серця

Ні для кого не секрет, що Дженніфер Лопес дуже серйозно ставиться до свого здоров'я. Коли вона не співає, не танцює і не грає, суперзірка часто буває в тренажерному залі, також вона насолоджується поживною їжею, щоб підживити її складний режим тренувань.
Одним з секретів знаменитості є сніданок, що саме вона їсть, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на PEOPLE.
Тренер знаменитостей Трейсі Андерсон розповіла, що дієта артистки зосереджена на свіжій їжі.
"Це все органічно, і все дуже добре продумано, з балансом дуже якісних білків і великої кількості насиченої поживними речовинами їжі", - сказав експерт.
Лопес дуже любить на сніданок тости з авокадо.
"Тости з авокадо, гранола та ягоди є однією з головних страв зірки", - сказала Андерсон.
Дослідження, проведене Журналом Американської кардіологічної асоціації, показало, що вживання одного авокадо на тиждень може знизити ризик розвитку ішемічної хвороби серця на 21%.
Є багато доказів того, що важливіше думати про свій раціон у цілому, а не зосереджуватися на одній окремій їжі.
Щоб зберегти ваше серце здоровим, ви повинні зосередитися на споживанні великої кількості овочів, фруктів, риби, бобових, цільнозернових продуктів, а також скорочення споживання продуктів з високим вмістом солі, цукру та насичених жирів, таких як тістечка, печиво та цукерки.
Авокадо містить мононенасичені жирні кислоти (головним чином олеїнову кислоту), які сприяють:
Вітаміни та мінерали
Авокадо містить багато вітамінів і мікроелементів, зокрема:
Антиоксиданти
Авокадо містить лютеїн і зеаксантин, які позитивно впливають на здоров'я очей, знижують ризик дегенерації сітківки та катаракти.
Джерело клітковини
Один плід авокадо може забезпечити до 7 грамів харчових волокон. Клітковина:
Підтримка шкіри та волосся
Завдяки корисним жирам та вітамінам, авокадо допомагає зволожувати шкіру, зменшувати запалення, зміцнювати волосся та нігті.
Корисний для мозку
Олеїнова кислота і вітаміни групи В сприяють покращенню когнітивних функцій, зниженню стресу та підтримці емоційного стану.
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