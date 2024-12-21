Смачний сніданок Дженніфер Лопес, який супер корисний для здоров’я серця

Що їсть на сніданок Дженніфер Лопес

Тренер знаменитостей Трейсі Андерсон розповіла, що дієта артистки зосереджена на свіжій їжі.

"Це все органічно, і все дуже добре продумано, з балансом дуже якісних білків і великої кількості насиченої поживними речовинами їжі", - сказав експерт.

Лопес дуже любить на сніданок тости з авокадо.

"Тости з авокадо, гранола та ягоди є однією з головних страв зірки", - сказала Андерсон.

Дослідження, проведене Журналом Американської кардіологічної асоціації, показало, що вживання одного авокадо на тиждень може знизити ризик розвитку ішемічної хвороби серця на 21%.

Є багато доказів того, що важливіше думати про свій раціон у цілому, а не зосереджуватися на одній окремій їжі.

Дженніфер Лопес (фото: Getty Images)

Щоб зберегти ваше серце здоровим, ви повинні зосередитися на споживанні великої кількості овочів, фруктів, риби, бобових, цільнозернових продуктів, а також скорочення споживання продуктів з високим вмістом солі, цукру та насичених жирів, таких як тістечка, печиво та цукерки.

Чим корисне авокадо

Авокадо містить мононенасичені жирні кислоти (головним чином олеїнову кислоту), які сприяють:

Зниженню рівня "поганого" холестерину (LDL).

Підтримці здоров'я серця та судин.

Поліпшенню обміну речовин.

Вітаміни та мінерали

Авокадо містить багато вітамінів і мікроелементів, зокрема:

Вітамін К : важливий для згортання крові та зміцнення кісток.

: важливий для згортання крові та зміцнення кісток. Вітамін Е : антиоксидант, що захищає клітини від старіння.

: антиоксидант, що захищає клітини від старіння. Вітамін С : підтримує імунітет та стимулює вироблення колагену.

: підтримує імунітет та стимулює вироблення колагену. Вітаміни групи В : покращують енергетичний обмін і функції нервової системи.

: покращують енергетичний обмін і функції нервової системи. Калій: допомагає підтримувати водно-сольовий баланс і регулює кров'яний тиск.

Антиоксиданти

Авокадо містить лютеїн і зеаксантин, які позитивно впливають на здоров'я очей, знижують ризик дегенерації сітківки та катаракти.

Джерело клітковини

Один плід авокадо може забезпечити до 7 грамів харчових волокон. Клітковина:

Покращує травлення.

Сприяє здоров'ю кишківника.

Забезпечує тривале відчуття ситості, що важливо для контролю ваги.

Підтримка шкіри та волосся

Завдяки корисним жирам та вітамінам, авокадо допомагає зволожувати шкіру, зменшувати запалення, зміцнювати волосся та нігті.

Корисний для мозку

Олеїнова кислота і вітаміни групи В сприяють покращенню когнітивних функцій, зниженню стресу та підтримці емоційного стану.