Названі найгірші для здоров’я: морепродукти. Чимало українців їх обожнюють

Морепродукти вважаються корисною частиною раціону завдяки вмісту білка, омега-3 жирних кислот та інших корисних речовин. Проте не всі морські делікатеси однаково безпечні для здоров’я. Дієтологи та екологи назвали морепродукти, які можуть завдати шкоди організму через високий вміст токсинів, важких металів або способи їхнього виробництва.

Найгірші морепродукти для здоров’я:

Креветки з ферм

Хоча креветки популярні серед українців, особливо у суші та салатах, ті, що вирощуються на фермах, часто містять антибіотики, хімічні добавки та залишки пестицидів. Через масове виробництво креветки також можуть накопичувати токсини.

Креветки з ферм можуть бути небезпечними (фото: pixabay.com)

Акула і меч-риба

У м’ясі великих хижих риб, таких як акула та меч-риба, виявлено високий рівень ртуті. Цей метал є нейротоксином і може викликати серйозні порушення роботи нервової системи при регулярному споживанні.

Тунець

Попри популярність консервованого тунця, його м'ясо, особливо великих видів, також може містити ртуть. Крім того, деякі види тунця перебувають на межі зникнення через надмірний вилов.

Устриці та мідії з забруднених вод

Ці молюски мають здатність фільтрувати воду і накопичувати токсини, важкі метали та бактерії. Якщо їх збирають у забруднених водоймах, вони можуть бути небезпечними для здоров’я.

Крабові палички

Хоча це популярний продукт серед українців, крабові палички часто не мають нічого спільного з крабовим м’ясом. Це оброблений продукт, який містить консерванти, штучні барвники та велику кількість солі.

Чим небезпечне споживання таких продуктів?

Регулярне вживання морепродуктів із високим вмістом токсинів або шкідливих добавок може призводити до:

інтоксикації організму;

алергічних реакцій;

проблем із травною та нервовою системою;

накопичення важких металів у тканинах, що з часом підвищує ризик онкологічних та неврологічних захворювань.

Що робити з морепродуктами?

Експерти радять обирати морепродукти ретельно:

Купуйте продукти із сертифікованих джерел.

Уникайте споживання великих хижих риб, таких як акула чи тунець.

Обирайте морепродукти, виловлені у відкритих водоймах, а не вирощені на фермах.

Обмежте споживання оброблених продуктів, таких як крабові палички.

Морепродукти можуть бути корисними, але лише за умови помірного споживання та вибору якісних продуктів.