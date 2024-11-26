Названо найгірший напій на вечерю, який споживають українці

Дієтологи та експерти зі здорового харчування вкотре наголошують на важливості вибору напоїв, особливо перед сном. Українці дуже часто зловживають напоями, які зовсім некорисні для організму та мають "пусті калорії".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які некорисні напої вживає багато хто з нас на вечерю.

Чому газовані напої шкідливі на вечерю?

Одним із найгірших напоїв для вживання ввечері, який користується популярністю серед українців, названо солодкі газовані напої.

Солодкі газовані напої містять велику кількість цукру та кофеїну, що негативно впливає на організм, особливо якщо їх споживати у другій половині дня. Ось основні наслідки вживання таких напоїв ввечері:

Погіршення сну. Кофеїн та цукор збуджують нервову систему, що ускладнює засинання та знижує якість сну.

Підвищення рівня цукру в крові. Вживання солодких напоїв на ніч може спричинити різкі скачки рівня глюкози, що шкодить обміну речовин і сприяє набору ваги.

Навантаження на травну систему. Газовані напої подразнюють слизову шлунка, що може спричиняти дискомфорт, здуття або навіть печію.

Ризик захворювань. Регулярне споживання таких напоїв асоціюється з підвищеним ризиком розвитку діабету 2 типу, ожиріння та серцево-судинних захворювань.

Альтернатива для здорової вечері

Замість солодких газованих напоїв дієтологи радять обирати корисніші варіанти, які сприяють гарному сну та позитивно впливають на організм:

Трав’яні чаї (ромашка, м’ята або меліса) - вони заспокоюють і допомагають розслабитися.

(ромашка, м’ята або меліса) - вони заспокоюють і допомагають розслабитися. Тепла вода з лимоном - сприяє травленню та очищенню організму.

- сприяє травленню та очищенню організму. Молоко або напої на основі рослинного молока (наприклад, мигдальне) - містять природний триптофан, який допомагає засинати.

Чому українці обирають газовані напої?

Популярність солодких газованих напоїв в Україні пояснюється їх доступністю, звичкою до солодкого смаку та агресивною рекламою. Втім, експерти наголошують, що заміна шкідливих напоїв на корисніші може суттєво покращити загальний стан здоров’я.

Як змінити свої харчові звички?

Фахівці рекомендують уникати напоїв з високим вмістом цукру ввечері та переглянути свої харчові звички. Обмеження споживання солодкого та кофеїну після 18:00 допоможе покращити якість сну, знизити ризики розвитку хронічних захворювань та підтримувати здоровий рівень енергії протягом дня.

Українцям під час війни важливо піклуватися про свій організм навіть у дрібницях, таких як вибір напою на вечерю. Від цього залежить не лише самопочуття наступного ранку, а й загальний стан здоров’я у довгостроковій перспективі.