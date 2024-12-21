Вкусный завтрак Дженнифер Лопес, который супер полезен здоровья сердца

Что ест на завтрак Дженнифер Лопес

Тренер знаменитостей Трейси Андерсон рассказала, что диета артистки сосредоточена на свежей пище.

"Это все органично, и все очень хорошо продумано, с балансом очень качественных белков и большого количества насыщенной питательными веществами пищи", - сказал эксперт.

Лопес очень любит на завтрак тосты с авокадо.

"Тосты с авокадо, гранола и ягоды являются одним из главных блюд звезды", - сказала Андерсон.

Исследование, проведенное Журналом Американской кардиологической ассоциации, показало, что употребление одного авокадо в неделю может снизить риск развития ишемической болезни сердца на 21%.

Есть много доказательств того, что важнее думать о своем рационе в целом, а не сосредотачиваться на одной отдельной пище.

Дженнифер Лопес (фото: Getty Images)

Чтобы сохранить ваше сердце здоровым, вы должны сосредоточиться на потреблении большого количества овощей, фруктов, рыбы, бобовых, цельнозерновых продуктов, а также сокращении потребления продуктов с высоким содержанием соли, сахара и насыщенных жиров, таких как пирожные, печенье и конфеты.

Чем полезно авокадо

Авокадо содержит мононенасыщенные жирные кислоты (главным образом олеиновую кислоту), которые способствуют:

Снижению уровня "плохого" холестерина (LDL).

Поддержанию здоровья сердца и сосудов.

Улучшению обмена веществ.

Витамины и минералы

Авокадо содержит много витаминов и микроэлементов, в частности:

Витамин К : важен для свертывания крови и укрепления костей.

: важен для свертывания крови и укрепления костей. Витамин Е : антиоксидант, защищающий клетки от старения.

: антиоксидант, защищающий клетки от старения. Витамин С : поддерживает иммунитет и стимулирует выработку коллагена.

: поддерживает иммунитет и стимулирует выработку коллагена. Витамины группы В : улучшают энергетический обмен и функции нервной системы.

: улучшают энергетический обмен и функции нервной системы. Калий: помогает поддерживать водно-солевой баланс и регулирует кровяное давление.

Антиоксиданты

Авокадо содержит лютеин и зеаксантин, которые положительно влияют на здоровье глаз, снижают риск дегенерации сетчатки и катаракты.

Источник клетчатки

Один плод авокадо может обеспечить до 7 граммов пищевых волокон. Клетчатка:

Улучшает пищеварение.

Способствует здоровью кишечника.

Обеспечивает длительное чувство сытости, что важно для контроля веса.

Поддержка кожи и волос

Благодаря полезным жирам и витаминам, авокадо помогает увлажнять кожу, уменьшать воспаление, укреплять волосы и ногти.

Полезен для мозга

Олеиновая кислота и витамины группы В способствуют улучшению когнитивных функций, снижению стресса и поддержанию эмоционального состояния.