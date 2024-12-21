Вкусный завтрак Дженнифер Лопес, который супер полезен здоровья сердца

Ни для кого не секрет, что Дженнифер Лопес очень серьезно относится к своему здоровью. Когда она не поет, не танцует и не играет, суперзвезда часто бывает в тренажерном зале, также она наслаждается питательной едой, чтобы подпитать ее сложный режим тренировок.
Одним из секретов знаменитости является завтрак, что именно она ест, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на PEOPLE.
Тренер знаменитостей Трейси Андерсон рассказала, что диета артистки сосредоточена на свежей пище.
"Это все органично, и все очень хорошо продумано, с балансом очень качественных белков и большого количества насыщенной питательными веществами пищи", - сказал эксперт.
Лопес очень любит на завтрак тосты с авокадо.
"Тосты с авокадо, гранола и ягоды являются одним из главных блюд звезды", - сказала Андерсон.
Исследование, проведенное Журналом Американской кардиологической ассоциации, показало, что употребление одного авокадо в неделю может снизить риск развития ишемической болезни сердца на 21%.
Есть много доказательств того, что важнее думать о своем рационе в целом, а не сосредотачиваться на одной отдельной пище.
Чтобы сохранить ваше сердце здоровым, вы должны сосредоточиться на потреблении большого количества овощей, фруктов, рыбы, бобовых, цельнозерновых продуктов, а также сокращении потребления продуктов с высоким содержанием соли, сахара и насыщенных жиров, таких как пирожные, печенье и конфеты.
Авокадо содержит мононенасыщенные жирные кислоты (главным образом олеиновую кислоту), которые способствуют:
Витамины и минералы
Авокадо содержит много витаминов и микроэлементов, в частности:
Антиоксиданты
Авокадо содержит лютеин и зеаксантин, которые положительно влияют на здоровье глаз, снижают риск дегенерации сетчатки и катаракты.
Источник клетчатки
Один плод авокадо может обеспечить до 7 граммов пищевых волокон. Клетчатка:
Поддержка кожи и волос
Благодаря полезным жирам и витаминам, авокадо помогает увлажнять кожу, уменьшать воспаление, укреплять волосы и ногти.
Полезен для мозга
Олеиновая кислота и витамины группы В способствуют улучшению когнитивных функций, снижению стресса и поддержанию эмоционального состояния.
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