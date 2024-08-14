"Смачний" одяг: 8 способів усунути запах їжі з речей

Смачні, ароматні страви - насолода для організму і рецепторів, неважливо, чи ви їсте в кафе, ресторані, чи готуєте вдома. Проте запах не зникає за якийсь час, перестаючи бути чарівним.

Про те, як видалити запах їжі з одягу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Відпарити

Відпарювання знищить бактерії, що викликають неприємний запах на вашому одязі. За допомогою відпарювача особливо легко можна освіжити сорочки та легкі тканини.

Тож гаряча пара прибирає неприємний аромат їжі з речей без необхідності віддавати їх у хімчистку чи прання.

Вивісити на повітря

Коли погода сприяє, ви можете вивісити смердючий одяг надворі. Сонячне проміння і свіже повітря вдихнуть нове життя у тканини і зменшать запахи, які вони набули під час приготування їжі або виходу на вулицю.

Випрати з содою

Попередня обробка тканин харчовою содою також може допомогти вивести запахи їжі з тканин. Для речей, які можна прати, розчиніть чашку соди в чотирьох склянках гарячої води.

Перелийте розчин у відро або таз з холодною водою перед тим, як опустити в неї річ; залиште річ замочуватися щонайменше на чотири години, а потім виперіть, як зазвичай.

Замочити в оцті

Оцет - це природний дезодорант, який може допомогти усунути харчові запахи з одягу. Приготувати оцтовий розчин для видалення запаху їжі можна, змішавши однакові частини білого оцту і води в тазу або відрі.

Занурте одяг в оцтовий розчин і залиште його на 30 хвилин або годину. Після замочування витягніть одяг і розпочніть звичайне прання.

Замочити з нашатирним спиртом

Схожі властивості має і нашатирний спирт, який рекомендують додати до води в тазу чи відрі. В цьому розчині необхідно замочити одяг, що пахне їжею.

Нашатир також може допомогти видалити запах поту. Проте, який би аромат ви б не намагалися видалити, спершу протестуйте розчин на невеликій ділянці.

Присипати содою

Речі, які не можна прати в пральній машині, рекомендують скласти у пластиковий пакет на блискавці з відкритою коробкою харчової соди. Надійно закрийте пакет і потримайте в ньому речі кілька днів, щоб сода поглинула всі небажані запахи.

Скласти в пакет з кавою

Усунути запах їжі з речей допомагає і молота кава чи кава в зернах, яка, як і сода, вбирає в себе аромати.

Для того, щоб позбутися стійкого запаху їжі цим способом, одяг необхідно покласти в пластиковий пакет, покласти мішечок з кавовими зернами, а потім щільно закрити отвори пакета.

Проте цей метод має і свої недоліки - речі можуть злегка пахнути кавою. Хоча це може сподобатися поціновувачам ранкових напоїв.

Використати саше з цитрусовими

Лимонна та апельсинова цедра можуть не лише поглинати запахи їжі, а й надавати легкого аромату одягу. Щоб зробити саше, цедру необхідно скласти в мішечок з легкої тканини, за бажанням додавши ароматні трави чи корицю.

Як і в попередніх способах, для усунення запаху їжі, саше і пахучий одяг необхідно потримати разом в щільно закритому пакеті.