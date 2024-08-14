"Вкусная" одежда: 8 способов устранить запах пищи с вещей

Вкусные, ароматные блюда - наслаждение для организма и рецепторов, неважно, едите ли вы в кафе, ресторане, или готовите дома. Однако запах не исчезает через некоторое время, переставая быть волшебным.

О том, как убрать запах еды с одежды, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Отпарить

Отпаривание уничтожит бактерии, вызывающие неприятный запах на вашей одежде. С помощью отпаривателя особенно легко можно освежить рубашки и легкие ткани.

Так что горячий пар убирает неприятный аромат пищи из вещей без необходимости отдавать их химчистку или стирку.

Вывесить на воздух

Когда погода способствует, вы можете вывесить зловонную одежду на улице. Солнечные лучи и свежий воздух вдохнут новую жизнь в ткани и уменьшат запахи, которые они приобрели во время приготовления пищи или выхода на улицу.

Выстирать с содой

Предварительная обработка тканей пищевой содой может помочь вывести запахи пищи из тканей. Для вещей, которые можно стирать, растворите чашку соды в четырех стаканах горячей воды.

Перелейте раствор в ведро или таз с холодной водой, прежде чем опустить в нее вещь; оставьте вещь замачиваться по меньшей мере на четыре часа, а затем постирайте, как обычно.

Замочить в уксусе

Уксус - это природный дезодорант, который может помочь устранить пищевые запахи с одежды. Приготовить уксусный раствор для удаления запаха пищи можно, смешав одинаковые части белого уксуса и воды в тазике или ведре.

Окуните одежду в уксусный раствор и оставьте ее на 30 минут или час. После замачивания извлеките одежду и начните обычную стирку.

Замочить с нашатырным спиртом

Сходные свойства имеет и нашатырный спирт, который рекомендуют добавить в воду в тазу или ведре. В этом растворе необходимо замочить одежду, которая пахнет едой.

Нашатырь также может помочь удалить запах пота. Однако, какой бы аромат вы ни пытались удалить, сначала протестируйте раствор на небольшом участке.

Присыпать содой

Вещи, которые нельзя стирать в стиральной машине, рекомендуют сложить в пластиковый пакет на молнии с открытой коробкой пищевой соды. Надёжно закройте пакет и подержите в нем вещи несколько дней, чтобы сода поглотила все нежелательные запахи.

Сложить в пакет с кофе

Устранить запах пищи с вещей помогает и молотый кофе или кофе в зернах, который, как и сода, впитывает в себя ароматы.

Для того чтобы избавиться от стойкого запаха пищи этим способом, одежду необходимо положить в пластиковый пакет, положить мешочек с кофейными зернами, а затем плотно закрыть отверстия пакета.

Однако этот метод имеет и свои недостатки - вещи могут слегка пахнуть кофе. Хотя это может понравиться любителям утренних напитков.

Использовать саше с цитрусовыми

Лимонная и апельсиновая цедра могут не только поглощать запахи пищи, но и придавать легкий аромат одежде. Чтобы сделать саше, цедру необходимо сложить в мешочек из легкой ткани, по желанию добавив ароматные травы или корицу.

Как и в предыдущих способах, для устранения запаха пищи, саше и ароматную одежду необходимо подержать вместе в плотно закрытом пакете.