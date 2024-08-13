Для найкращого прання. Коли краще застосувати капсули і гель, а коли - порошок

Коли ви заходите до магазину, різноманітність брендів і формул пральних засобів може здатися приголомшливою. Порошок чи гель, капсули чи порошок... Що з них обрати та для якого випадку?

РБК-Україна (проект Styler) розглянуло плюси та мінуси різних типів пральних засобів, щоб допомогти вам зробити вибір, який найкраще відповідає вашим потребам.

Порошки та гелі: з чого вони зроблені?

Коли стоїш перед вибором між порошковим і гелевим засобом, здається, що різниця тільки в тому, в якій формі він випущений. Але це не так! І ось чому:

Порошок може містити соду, відбілювачі, піногасники, ПАРи (поверхнево-активні речовини), фосфонати та активний кисень. Він працює лише в теплій воді, зате ефективно бореться із застарілими плямами.

Гелі мають м'якший склад: менше ПАРів, зате є ензими, поліакрилати, полікарбоксилати та аромати. Головний плюс - їх можна використовувати навіть у холодній воді.

Капсули для прання - це гель, але з усіма плюсами та ще й без деяких мінусів. Вони зручніші у використанні, адже потрібно просто кинути капсулу в пральну машинку, і все! Але варто пам'ятати, що їх не можна розділити на половинки, тож для маленьких завантажень вони не дуже підходять.

Порівняння різних типів пральних засобів

Усі типи пральних засобів можуть використовуватися при будь-якій температурі води та в будь-яких пральних машинах, головне – шукати символ "HE" (висока ефективність).

Порошок:

Найкраще підходить для плям від бруду та трави.

Найдешевший тип прального засобу на одну прання.

Погано розчиняється у холодній воді.

Наповнювачі можуть забивати септичні системи.

Рідкий засіб:

Найкраще підходить для плям від жиру та олії.

Зручний для попередньої обробки плям.

Кращий для септичних систем і жорсткої води.

Легко помилитися з дозуванням.

Капсули:

Попередньо дозовані і прості у використанні.

Найдорожчі у використанні на одну прання.

Добре розчиняються при будь-якій температурі.

Не підходять для попередньої обробки плям.

Можуть бути небезпечними для дітей, домашніх тварин та вразливих дорослих.

Що дешевше: порошок чи капсули?

Якщо рахувати кожну копійку, то порошок, безумовно, виграє.

Але з кожним днем ​​капсули та гелі стають все доступнішими, а порошок можна купити великими упаковками, що теж економить гроші.

Тож вибір між ними - питання ваших пріоритетів.