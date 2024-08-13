11 речей, які ніколи не можна прати в пральній машині

Пральна машинка - чудовий винахід, який дозволяє випрати все без зусиль і витрат часу. Тому нерідко в цей диво-прилад завантажують і ті речі, які варто прати вручну - або не прати взагалі.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, які речі, що перуться в пральній машинці досить часто, насправді не слід прати таким способом.

Купальники

Деякі з них можна прати в пральній машині - але цього рекомендують уникати, оскільки цей спосіб може призвести до непотрібного зносу еластичного матеріалу.

Крім того, абразивність мийного засобу також може залишити свій слід. Щойно ви повернулися додому, прополощіть купальники, а потім замочіть їх у прохолодній воді приблизно на 20 хвилин. Це дозволить негайно видалити морську або річкову воду.

Виперіть купальник вручну, використовуючи теплу воду і неабразивний мийний засіб, призначений для спортивного одягу. Добре прополощіть, потім злегка відтисніть воду - але не вичавлюйте з силою, інакше ви можете пошкодити лайкру.

Також не слід сушити купальники у сушильній машині з тих самих причин, що й вище, і уникати підвішування за бретелі.

Ліфчики

Застібки на кісточках і гачках можуть пошкодити внутрішню частину пральної машини, перетворивши улюблений бюстгальтер на недешевий ремонт.

Мереживо також може пошкодитися. Замість прання в пральній машинці краще періть білизну вручну або придбайте захисний сітчастий мішок, щоб зберегти бюстгальтери і пральну машину. Або покладіть цю спідню білизну в наволочку.

Кашемір і вовна

Класти улюблені пуловери та кардигани в пральну машину може бути ризиковано - при пранні кашеміру та вовни в пральній машині часто трапляються зачіпки та усадка.

Радять прати ці речі вручну, щоб уникнути розривів і деформації. Для прання рекомендують замочити виріб у теплій воді з м'яким мийним засобом приблизно на пів години, а потім злити воду і прополоскати одяг.

Габаритні предмети

Громіздка постільні речі, такі як ковдри, об'ємні подушки або величезні м'які іграшки, також не варто прати в пральній машині. Крім того, що їх важко ретельно випрати таким чином, ви можете завдати шкоди самій пральній машині.

Перевантаження машини може призвести до перегріву двигуна та потенційного перегорання, а також до перенапруження ременя барабана.

Щоб уникнути дорогого ремонту, краще сплануйте періодично віддавати ці речі в хімчистку або громадську пральню, яка обладнана пральними машинами великої місткості.

Прати ковдри краще в громадській пральні або хімчистці (ілюстративне фото: Freepik)

Структурований одяг

Попри те, що тканина виробу може бути придатною для прання, кидати в пральну машину улюблений приталений костюм або гарну плісировану спідницю не є ідеальним варіантом.

Структуровані речі, такі як костюми та піджаки з плечовими накладками, можуть деформуватися в пральній машині.

Одяг з прикрасами

Речі, які мають гарні прикраси - від пришитих паєток до вигадливої вишивки бісером - рідко виглядають якнайкраще після прання.

Крім цього, є велика ймовірність, що вони зачепляться за інші речі в пральній машині, а можливо, і за саму машину.

Замість цього ліпше виперіть цей одяг вручну в теплій воді з м'яким мийним засобом. Залиште їх в воді приблизно на 20 хвилин, а потім злийте воду, прополощіть (але ні в якому разі не відтискайте) і розкладіть для просушування

Шкіра

Якщо у вас немає дійсно вагомої причини прати шкіряні речі, спеціалісти з догляду за одягом радять не робити цього ніколи. Натуральна шкіра може стягнутися або пошкодитися.

Якщо ви хочете почистити невелику пляму, спробуйте зробити це за допомогою дитячої вологої серветки. Якщо шкіряний бомбер, який ви обожнюєте, потребує трохи більше очищення, краще віднесіть ефектний одяг в хімчистку.

Подушки з піни з ефектом пам'яті

Хоча звичайні подушки можна прати в пральній машині (якщо вони не дуже великі), завжди періть подушки з піни з ефектом пам'яті вручну.

Піна всередині пінополіуретану може зруйнуватися під час перемішування в процесі прання. До того ж такі подушки слід прати в холодній воді, щоб уникнути розплавлення волокон всередині.

Делікатні тканини

Навіть якщо на певному предметі одягу прямо не вказано, що його не можна прати в пральній машині, краще не ризикувати і випрати речі вручну.

Речі з шовку, атласу, мережива або шифону можуть легко зіпсуватися в процесі прання. Навіть якщо ви оберете делікатний режим пральної машинки, ці речі схильні до зачіпок і усадки.

Оксамит і замша

Чистити оксамитовий одяг рекомендують у хімчистці, щоб зберегти його розкішну і щільну ворсисту текстуру. Якщо потрібно розгладити зморшки на такому одязі, можна відпарити оксамит за допомогою відпарювача, вивернувши речі навиворіт.

Або ж можна пропрасувати речі на рушнику ворсом донизу, обравши найнижчий температурний режим праски. Якщо вам коли-небудь знадобиться оновити ворс, струсіть його під час сушіння і розгладьте матеріал за допомогою спеціальної щітки.

Деяке взуття

Взуття цілком можна прати в пральній машині, особливо те, що виготовлене з полотна, бавовни, нейлону або поліестеру.

Проте, як і вищезгадані матеріали, шкіряне та замшеве взуття не можна прати в машинці. Натомість обирайте відповідні методи для точкового очищення взуття, так само як і для одягу.