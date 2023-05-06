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"Найсмачніше сало в моєму житті": зірковий шеф-кухар поділився оригінальним рецептом (відео)

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Субота 06 травня 2023 08:30
"Найсмачніше сало в моєму житті": зірковий шеф-кухар поділився оригінальним рецептом (відео) Як запекти сало із прошарками м'яса (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Українці придумали безліч рецептів приготування сала і вже здається, що нема чим нас здивувати, коли йдеться про цей продукт. Втім запечене у гірчиці та духмяному перці сало із прошарками м'яса вразить навіть вибагливих гурманів.

Рецептом поділився шеф-кухар Володимир Ярославський у себе на сторінці в Instagram.

Рецепт найсмачнішого сала

"Найсмачніше сало в моєму житті. Ми з мамою їздили в Смілу й купили там дуже смачне генеральське сало. Я готував сотні рецептів з ним, але запечене - то просто любов", - пише кулінар.

Ярославський наголошує, що сало має бути тоненьке і з прошарком ніжного м’яса, які нагадують генеральські лампаси.

"Його дуже цінують, бо з однієї свині виходить всього 4 кг такого сала", - каже кухар.

Інгредієнти:

  • 1 кг сала
  • 60-70 г міцної гірчиці
  • мелений чорний та духмяний перці
  • 40-50 г часнику
  • 5-6 лаврових листочків
  • сіль
  • фольга
  • підкопчена паприка та декілька крапель соєвого соусу.

Як приготувати

"Зазвичай сало продають вже підсолене. Тому раджу вимочити його у воді з сіллю (25 г солі на 1 л води) протягом 4-6 годин", - каже Ярославський.

Дістаньте сало з води та обсушіть його рушником. Натріть міцною гірчицею, меленими перцями та тертим часником. Сюди ж мелену паприку та соєвий соус.

Сало складіть навпіл шкіркою назовні, а всередину вкладіть лавровий лист та дайте йому промаринуватись 4-6 годин.

Загорніть таке сало у фольгу і відправте у духовку, розігріту до 190 градусів на 40 хв.

Через 40 хв розгорніть фольгу та подивіться чи підрум’янилася шкірка. Якщо вона ще не достатньо запечена, залиште сало ще на 10-12 хв за температури 200 градусів.

"Їсти таке сало можна ще гарячим. З чорним хлібом та хріном смакує неймовірно. За цим рецептом можна готувати і груднинку, і щоковину, але потрібна температура менш як 175, а часу понад 1,5 години", - каже Ярославський.

Раніше ми ділились рецептом бюджетного пляцка-суфле від відомої галицької кулінарки.

Читайте також про те, як приготувати справжні полтавські галушки за рецептом від зіркового шеф-кухаря.

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