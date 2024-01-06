Смачний яблучний пиріг з 6 інгредієнтів: найшвидший і найдешевший рецепт

Взимку багатьом людям хочеться поласувати чимось смачненьким, особливо фруктами та десертами. І якщо вам набридло магазинне печиво, спробуйте приготувати простий та дуже бюджетний пиріг. Для нього вам знадобиться усього лише 3 кисло-солодких яблук та ще 5 дуже простих інгредієнтів.
Як швидко приготувати пиріг з яблуками, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba.
Для приготування вам знадобляться такі інгредієнти:
Почнемо готувати смачний яблучний пиріг. Змішайте у великій мисці цукор, яйця та олію. Окремо просійте борошно. Потім почніть поступово вводити його та розпушувач у "перебиті" з олією та цукром яйця. Добре вимішайте тісто та займіться яблуками.
Їх потрібно почистити та натерти. Але не варто подрібнювати яблука у пюре, тому тріть на тертці з найбільшими отворами. За бажанням можете посипати їх корицею.
Після цього додайте яблука до тіста та ретельно усе вимішайте. Паралельно увімкніть духовку, аби вона прогрілася до 180 градусів.
Змажте форму олією або ж просто застеліть її пергаментом. Потім викладіть у неї тісто. Пиріг має випікатися приблизно 50 хвилин, але може бути готовим і раніше. Використовуйте лайфхак із зубочисткою - проткніть тісто і якщо воно не потягнеться за паличкою - страва готова.
Коли пиріг буде готовим, дістаньте його з духовки та дайте йому трохи охолонути. Потім виймайте його з форми. Якщо хочете прикрасити страву - посипте її цукровою пудрою, але пиріг і без того буде гарним.
Раніше ми вже розповідали, як приготувати пиріг з какао та сиром.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, як готується салат "Шустрик", який називають серйозним конкурентом "Олів'є".