Вкуснее сырников: три рецепта украинских гомбовцев с вишнями, клубникой и сливами
Гомбовцы, десерт украинской кухни, больше распространены в Закарпатье. Там их обычно готовят из домашнего творога - хотя в общем могут и из теста - а для начинки используют фрукты и ягоды.
О том, как готовить гомбовцы со сливами, вишнями и клубникой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Гомбовцы со сливами
Для того чтобы готовить гомбовцы со сливами, нужно следующие продукты:
- яйцо - 1 шт.;
- мука - 400-450 г;
- вода - 250 мл;
- сливы - 300 г;
- молотые сухари - 3 ст. л.
- дрожжи сухие - 1 ч. л (или 15 г прессованных);
- сахар - 150 г;
- растительное масло - 2 ст. л.;
- сливочное масло - 30 г.
Как готовить гомбовцы со сливами
Для того чтобы приготовить такие гомбовцы, очень напоминающие паровые булочки, сначала нужно растворить дрожжи, перемешав в глубокой миске дрожжи с водой и 1 ст. л. сахара.
Смесь необходимо оставить на 15 минут, чтобы дрожжи начали бродить. После этого нужно всыпать еще 80 г сахара.
Добавьте в дрожжи яйцо, а в отдельную глубокую миску просейте муку. Перемешайте дрожжи с яйцом, затем перелейте в миску с мукой и замесите тесто.
Оно не должно быть слишком густым, иначе блюдо будет слишком плотным. Добавьте в тесто растительное масло и вымешивайте его в течение 10 минут.
После этого накройте миску полотенцем и оставьте на один час. В это время приготовьте начинку из слив.
Для этого помойте сливы, удалите из них косточки, переложите мякоть в кастрюлю и всыпьте 30 г сахара. Подождите, пока сливы пустят сок, затем проварите жидкость до кипения.
С помощью сита слейте из слив лишнюю жидкость. Рабочую поверхность присыпьте мукой, выложите половину теста и раскатайте пласт 1 см толщиной.
Вырежьте кружочки, выложите на каждый по сливе и залепите края теста. Сформируйте из теста с начинкой шарик, и переложите гомбовцы в сито, разложив их на расстоянии друг от друга.
Готовьте гомбовцы на пару в течение 15 минут, затем смажьте маслом и присыпьте молотыми сухарями, перемешанными с 1 ст. л сахара.
Гомбовцы с вишнями
Для приготовления гомбовцев с вишнями нужны эти продукты:
- сыр - 1 кг;
- мука - 50 г;
- яйца - 3 шт.;
- манка - 360 г.;
- сахар - 100 г.;
- соль - 1 ч. л.;
- крахмал - 1 ст. л.;
- вишня - 17 шт.;
- сливочное масло - 30-40 г.
Как готовить гомбовцы с вишнями
Поджарьте на сухой сковороде 60-70 г манки до светло-коричневого цвета. Во время процесса необходимо постоянно помешивать манку, чтобы она не пригорела.
Разбейте яйца в отдельную миску и слегка взбейте вилкой или миксером. Вишни необходимо промыть и удалить из них косточку.
В сыр всыпьте сахар, влейте яйца - и перемешайте ингредиенты. После этого всыпьте необжаренную манку и муку. Замесите плотное тесто.
Чтобы слепить гомбовцы, смочите руки водой и скатайте из теста шарик. На один шарик нужно примерно 3 ст. л. массы.
В каждом шарике сделайте небольшое углубление, выложите по одной вишне, слегка присыпав их крахмалом. После этого залепите края десерта.
В неглубокой кастрюле с толстыми стенками доведите воду до кипения. Ее уровень должен быть таким, чтобы полностью погрузить в жидкость гомбовцы.
Переложите в кастрюлю гомбовцы, легко перемешайте лопаткой. Подождите, пока гомбовцы всплывут, после этого варите их еще 2-3 минуты.
Переложите готовые гомбовцы в миску, бросьте масло и присыпьте поджаренной манкой. Покажите тарелку, чтобы гомбовцы равномерно покрылись поджаренной крупой. Подавать гомбовцы можно со сметаной.
Гомбовцы с клубникой
Чтобы приготовить гомбовцы с клубникой нужно такие ингредиенты:
- творог (жирность 5%) 700 г;
- яйца - 2 шт.;
- манка - 100 г;
- клубники - 10 шт.;
- масло -200 г;
- сухари - 100 г;
- сахар - 3 ст. л.;
- соль - 1 ч. л.;
- корица - по вкусу.
Как готовить гомбовцы с клубникой
Переложите творог в глубокую миску, добавьте яйца, соль, 1 ст. л. сахара и манку. Замешайте густое тесто, а затем вылепите из него небольшие шарики.
Промойте клубнику - ее лучше выбрать небольшого размера. Присыпьте клубнику оставшимся сахаром.
Раскатайте шарики гомбовцев, выложите клубнику и слепите края. Доведите воду до кипения, налив ее так, чтобы гомбовцы были под водой.
Проварите блюдо до готовности, в это время разогрейте на сковороде сливочное масло и всыпьте поджаренную манку. Выложите отварные гомбовцы на тарелку и полейте манкой.
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При написании материала использовались следующие источники: кулинарные YouTube-каналы ""Закарпатська Господиня", "Голодні та Веселі", YouTube-канал с рецептами Лилия Цвет.