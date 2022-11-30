Смачніше за салат "з крабових паличок": неймовірна закуска за 5 хвилин

Скоро Новий рік, тож час тестувати рецепти смачних закусок. Одну з таких ви можете приготовити з крабових паличок за кілька хвилин і зробити це можна заздалегідь.
Рецептом поділилася українська кулінарка Alina FooDee.
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Натерти яйце та часник на дрібній тертці, додати творожний сир та майонез.
Нарізати огірок на довгі тонкі смужки.
Розгорнути крабові палички, змастити начинкою. Покласти огірок та кукурудзу. Згорнути у рулет.
Загорнути у харчову плівку. Покласти в холодильник. Можна приготувати закуску заздалегідь та нарізати перед подачею на стіл.
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