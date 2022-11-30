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Смачніше за салат "з крабових паличок": неймовірна закуска за 5 хвилин

Як приготувати закуску з крабових паличок
Автор: Світлана Мащенко

Скоро Новий рік, тож час тестувати рецепти смачних закусок. Одну з таких ви можете приготовити з крабових паличок за кілька хвилин і зробити це можна заздалегідь.

Рецептом поділилася українська кулінарка Alina FooDee.

Складники:

  • Крабові палички – 300 г
  • Яйце – 2 шт.
  • Сир творожний - 80-100 г
  • Часник - 1 зубчик
  • Огірок - 0,5 шт.
  • Кукурудза – 1 ст. л.
  • Майонез – 2 ст. л.

Скріншот

Покрокове приготування

Натерти яйце та часник на дрібній тертці, додати творожний сир та майонез.

Нарізати огірок на довгі тонкі смужки.

Розгорнути крабові палички, змастити начинкою. Покласти огірок та кукурудзу. Згорнути у рулет.

Загорнути у харчову плівку. Покласти в холодильник. Можна приготувати закуску заздалегідь та нарізати перед подачею на стіл.

Раніше ми писали, як приготувати салат, смачніший за Мімозу.

Також читайте про рецепт салату "Білочка".

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