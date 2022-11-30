Вкуснее салата "из крабовых палочек": невероятная закуска за 5 минут

Скоро Новый год, поэтому пора тестировать рецепты вкусных закусок. Одну из них вы можете приготовить из крабовых палочек за несколько минут и сделать это можно заранее.
Рецептом поделилась украинская кулинар Alina FooDee.
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Натереть яйцо и чеснок на мелкой терке, добавить сыр и майонез.
Нарезать огурец на длинные тонкие полоски.
Развернуть крабовые палочки, смазать начинкой. Положить огурец и кукурузу. Свернуть в рулет.
Завернуть в пищевую пленку. Положить в холодильник. Можно заранее приготовить закуску и нарезать перед подачей на стол.
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