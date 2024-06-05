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Смачніше ніж шашлик: рецепт неймовірного сиру у тісті на мангалі (відео)

Рецепт смачного сиру у тісті на мангалі (фото: кадр з відео)
Автор: Тетяна Самарук

З приходом літа усі активно смажать на природі шашлик. Для різноманіття можна спробувати вегетаріанський варіант страви. Мова йде про сир в тісті на шпажках, який готується на мангалі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "The Man Cooking".

Список інгредієнтів

Така страва чудова тим, що вона готується максимально просто та виходить неймовірно смачною.

Варто обирати не надто зрілі плоди чері, щоб вони не луснули в процесі нанизування на шампур.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

  • сир моцарела - 360 г
  • томати чері - 3 шт.
  • листкове тісто - 500 г
  • яйце куряче, жовток - 3 шт.
  • кунжут білий - до свого смаку

Спосіб приготування

Спочатку моцарелу наріжте брусочками та збийте яєчні жовтки виделкою.

Після цього нанизуйте на шампури сир та помідори в такі послідовності: сиру - помідор - шматок сиру.

Далі листкове тісто поділіть на три однакові смуги та розкачайте кожну, щоб товщина тіста не перевищувала 2 мм.

Тістом обмотайте сир і помідори, а також частину шампура. Змастіть тісто яєчними жовтками та посипте кунжутом.

Потримайте шампури над жаром, доки тісто не зарум’яниться. Постійно прокручуйте шампури, щоб тісто пропеклося рівномірно.

 

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